El mercado de invierno del Barça, a debate: ¿Ha acertado el club con el fichaje de Cancelo?
Tras las actuaciones recientes del conjunto azulgrana planteamos el debate de si la incorporación del portugués ha sido adecuada
Capitán Culé
"Dentro de las posibilidades por el fairplay, no me parece mal".
Tito
"El fichaje de Cancelo ha sido un error, tácticamente es un drama para Flick"
¡Buenos días! En SPORT queremos conocer vuestra opinión sobre el fichaje de Cancelo por el Barça.
