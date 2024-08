Mercado insuficiente del Barça

En unos meses, probablemente cuando se abra la ventana de fichajes invernal, podrá valorarse en su justa medida el mercado veraniego del FC Barcelona, pero ahora que se acaba de cerrar parece del todo insuficiente, especialmente si se tienen en cuenta las expectativas que se fueron generando durante el mismo, sobre todo con el intento de fichar a Nico Williams, tentativa que quedó en nada.

Solo ha llegado Dani Olmo, un excelente refuerzo, teniendo en cuenta que el segundo fichaje del verano, Pau Víctor, ya militaba la temporada pasada en el filial cedido por el Girona. El gasto, 49,5 millones de euros. Salidas, unas cuantas. Cancelo y Joao Félix no han renovado sus cesiones, Oriol Romeu y Vitor Roque se han marchado cedidos al Girona y el Betis respectivamente, Sergi Roberto y Marcos Alonso no renovaron sus contratos y Gündogan fue empujado a marcharse regresando al Manchester City. Todo ello para rebajar la masa salarial y acumular ‘fair play’, que mejoró también con los 36,8 millones de euros logrados gracias a Marc Guiu, Julián Araujo, Mika Faye y Chadi Riad. Salidas y ventas que no fueron suficientes para inscribir a Dani Olmo, que acabó beneficiándose de la lesión de Christensen para jugar ya en Vallecas, siendo la gran estrella del partido.

Dani Olmo celebra su golazo en Vallecas en la noche de su debut con el Barça / JAVI FERRÁNDIZ

El 'fair play'

El principal problema del mercado ha sido no poder llegar en ningún momento a la regla del 1:1, a la que estaban convencidos en el club que llegarían durante estos meses, concretamente cuando se lograse solucionar el problema de Barça Vision, generado por el impago de 40 millones de euros por parte de Libero. El 8 de agosto, el FCBarcelona anunció un acuerdo con Aramark por el que la empresa de catering se convertía en parte del accionariado de Barça Vision, así como nuevo partner del Espai Barça. No fue suficiente con ello para LaLiga y se buscó a contrarreloj un nuevo inversor que no ha llegado durante este mes de agosto.

Otra opción era acelerar la renovación del contrato de Nike o, como mínimo alcanzar un principio de acuerdo, que pudiese validar LaLiga para llegar a la regla del 1:1. El acuerdo, de todos modos, parece todavía lejano, por lo que el club ni siquiera ha podido contratar a un jugador para reemplazar a Marc Bernal, lesionado de gravedad el pasado martes. Tocará seguir trabajando en los despachos para mejorar la situación y poder acudir al mercado en invierno si Hansi Flick lo solicita.