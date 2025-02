Última hora Barça, en directo: fichajes, rumores y noticias del FC Barcelona

Deco se pronunció sobre el futuro de Araujo

Para comenzar de buena mañana, rescatamos unas declaraciones de Deco sobre Ronald Araujo en la entrevista concedida a SPORT.

"A veces, un futbolista pasa por momentos en su carrera, a veces tienes dudas, de si estás en el proyecto correcto. Ronald quería sentir si podía ganar, si podía pelear por cosas importantes. No solo él. Yo me pongo en el lado del futbolista y no me veo estando en el Barça sin ganar títulos. Yo quería estar en un equipo ganador. Le dije que se equivocaba marchándose en enero porque este equipo de aquí a final de temporada demostrará que puede pelear por cosas importantes. Nosotros nunca hemos querido venderlo y la decisión al final ha sido del jugador. Queremos jugadores que quieran triunfar en el Barça".

Preguntado por si ve a Araujo en el Barça el próximo curso, Deco respondió: "Creo que sí. La sensación que tenemos es que este equipo va a estar peleando por cosas importantes en los próximos años y el futbolista quiere ser parte de esto".