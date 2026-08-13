Q&A
Todo sobre el mercado de fichajes del Barça, Q&A con Carlos Monfort
Carlos Monfort responde a vuestras preguntas sobre el 'mercato' del Barça, más caliente que nunca
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
SPORT.es
A diez días del debut liguero, el Barça tiene varias carpetas abiertas en el mercado. El club sigue buscando un ‘9’ para tomar el relevo de Lewandowski. Repasaremos la situación de las posibles entradas y salidas y analizaremos cómo están los casos Julián Álvarez, Rodri, Ferran Torres, Héctor Fort, Marc Casadó y muchos más.
Para repasar toda la actualidad del mercado azulgrana, Carlos Monfort responderá vuestras dudas y sugerencias en directo.
- Florentino localiza a su 'anti Rodri': fichaje a la vista para el Madrid
- Cabreo monumental con el Barça de los jugadores que entrenan a parte
- Las cifras de la nueva oferta del Barça por Rodri con un tope establecido
- Enfado mayúsculo de Julián Álvarez y su entorno con Simeone
- José Mourinho (63 años) recuerda qué pensaba de Pep Guardiola cuando coincidieron en el Barça: 'Era un jugador muy inteligente
- Mikautadze, el supuesto 'tapado' del Barça por si falla Julián Álvarez
- Mourinho vuelve a cargar contra Casillas: “En tres conversaciones me di cuenta de que estaban consentidos”
- Qué fue de Roberto Dueñas (50 años): El gigante madrileño del Barça que ganó 13 títulos y conquistó los corazones azulgranas