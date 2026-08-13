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Q&A

Todo sobre el mercado de fichajes del Barça, Q&A con Carlos Monfort

Carlos Monfort responde a vuestras preguntas sobre el 'mercato' del Barça, más caliente que nunca

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SPORT.es

A diez días del debut liguero, el Barça tiene varias carpetas abiertas en el mercado. El club sigue buscando un ‘9’ para tomar el relevo de Lewandowski. Repasaremos la situación de las posibles entradas y salidas y analizaremos cómo están los casos Julián Álvarez, Rodri, Ferran Torres, Héctor Fort, Marc Casadó y muchos más.

Para repasar toda la actualidad del mercado azulgrana, Carlos Monfort responderá vuestras dudas y sugerencias en directo.

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