Mercado 'extremo' en el Barça

El mercado de fichajes del FC Barcelona tiene un denominador común muy claro este verano: la velocidad, la verticalidad y el desborde. La dirección deportiva ha focalizado prácticamente todos sus esfuerzos hasta ahora este verano en reestructurar y potenciar los extremos, una demarcación que el técnico alemán catalogó como una urgencia para que la plantilla diera un salto de calidad.

Deco, al teléfono en el palco de Montjuïc / Archivo

Para Flick, las bandas no son un simple complemento estético, sino uno de los motores de su idea de juego. Su sistema exige extremos con un perfil muy específico: portentos físicos, futbolistas eléctricos, con una alta capacidad de presión en bloque alto, verticales y agresivos a la hora de atacar los espacios. Ante un calendario que se prevé asfixiante por la densidad de partidos, el entrenador germano transmitió a la secretaría técnica la necesidad de doblar posiciones con efectivos de primer nivel para poder rotar sin perder competitividad.

A pesar de contar en nómina con Lamine Yamal y un Raphinha que viene de una temporada accidentada por culpa de las lesiones, el club ha respondido con contundencia a las peticiones del técnico, ejecutando una inversión que ya alcanza los 110 millones de euros.

Presente y futuro

La gran apuesta del verano (hasta ahora) en la Ciudad Condal tiene nombre y apellidos: Anthony Gordon. El Barcelona ha desembolsado 70 millones de euros al Newcastle para hacerse con los servicios del internacional inglés, un futbolista que encaja a la perfección en la cultura del esfuerzo y la verticalidad que promulga Flick.

Gordon celebrando su gol contra Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

A Gordon se le suma Karim Adeyemi, una oportunidad de mercado que el Barça ha cerrado con el Borussia Dortmund a cambio de 22 millones de euros fijos más otros 7 en variables. El extremo alemán destaca por su punta de velocidad endiablada, ideal para el juego de transiciones rápidas que busca instaurar el cuerpo técnico.

La guinda a este lavado de cara en las bandas la pone Jesse Bisiwu. Aunque su fichaje aún no se ha hecho oficial, el acuerdo con el Brujas está cerrado por 8,5 millones de euros más un 20% de una futura venta. Bisiwu es una apuesta estratégica, un futbolista con una proyección de futuro descomunal al que Flick pretende moldear y tutelar personalmente en el primer equipo para extraer todo su potencial.

Jesse Bisiwu, uno de los objetos de deseo del Barça / Brujas

Con estos movimientos, y ante la perspectiva de que Roony Bardghji pueda salir este verano, el Barça deja las alas completamente blindadas. Flick dispondrá de una rotación envidiable con Lamine Yamal y Adeyemi por un flanco, y Raphinha junto a Gordon por el otro, guardándose la carta del jugador de origen ghanés como un recurso, un revulsivo.

Siguiente objetivo: El '9' y el laberinto de Ferran Torres

Con los flancos ya cubiertos, el Barça vira su estrategia al 100% hacia la búsqueda del delantero centro. La prioridad absoluta de la dirección deportiva es Julián Álvarez, pero la operación se encuentra en un punto complejo. El Atlético de Madrid se mantiene totalmente intransigente y cerrado en banda a negociar por el argentino. Como ya advirtió el presidente Joan Laporta, la paciencia del club no será ilimitada, por lo que la secretaría técnica ya explora de forma paralela otras alternativas en el mercado para evitar sorpresas de última hora a finales de agosto.

Ferran Torres, tras lograr el gol en la final del Mundial ante Argentina / EFE

La urgencia por atar a un '9' también viene condicionada por la incertidumbre que rodea el futuro de Ferran Torres. El valenciano, flamante héroe de la selección española en el Mundial, termina contrato en 2027 y las posturas para una renovación están muy alejadas. Con cartel internacional, el jugador maneja ofertas firmes del PSG y se especula con el interés de clubes como el Real Madrid o el propio Atlético de Madrid, lo que obliga al Barça a moverse con celeridad en el frente de ataque para anticiparse a cualquier escenario.