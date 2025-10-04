El mercado empieza a moverse por Ter Stegen

La recuperación de Marc-André Ter Stegen va viento en popa. El portero estará plenamente restablecido de su lesión de espalda a finales de noviembre y listo para regresar a los terrenos de juego a partir del mes de enero, aunque su futuro sigue en el aire. El Barça va a mantener su apuesta por Joan Garcia, que está lesionado pero regresará antes de un mes, y no habrá cambio de planes a pesar del acercamiento que hubo entre el portero alemán y el club antes de finalizar el mercado de agosto. Todos los escenarios están abiertos y varios clubs ya han sondeado al Barça sobre el futuro inminente del alemán para optar a una cesión o un traspaso. La decisión final solo será del guardameta.

El club blaugrana es consciente del gran mercado que tiene Ter Stegen, un portero de altísimo nivel que podría jugar de titular en cualquier grande de Europa. En el Barça, el alemán sabe que tendrá complicado tener minutos y con el Mundial en el horizonte podría estudiar una salida, aunque hoy por hoy se mantiene firme en su postura de agotar el contrato que le queda con el club blaugrana y que en enero estará a dos años y medio de finalizar.

En concreto, el interés es alto en la Premier League, dónde varios equipos de nivel podrían incorporar portero en el mercado invernal. Newcastle, Tottenham y Manchester United han consultado al Barça por Ter Stegen y el Mónaco mantiene su interés aunque el alemán no quiso negociar nada en verano con el club monegasco dejando clara su postura de mantenerse en Barcelona. La mayoría de equipos estarían abiertos a una cesión con opción de compra, pero el Barça no abrirá la puerta salvo que sea el propio Ter Stegen el interesado en marcharse, algo que hasta ahora no ha sucedido a la espera de su regreso.

El club blaugrana es consciente de que la posición es delicada y que ya ha tenido problemas en este inicio de temporada con la lesión de Joan Garcia. Szczesny ha vuelto a la titularidad y el club tuvo que repescar a Kochen desde el Mundial sub'20 para poder tener un segundo portero de garantías para Hansi Flick. La temporada es larga y puede pasar de todo, por lo que Ter Stegen sigue contando a pesar de que no sea la prioridad para la portería.

Quedan ahora tres meses para que se abra el mercado y Ter Stegen deberá ser inscrito de nuevo por el Barça en LaLiga. A priori, el club deberá estar en la regla del 1:1 por lo que podrá inscribir también a Joan García, que ahora está en el equipo aprovechando la baja de larga duración del alemán. Y el primer equipo tendría tres porteros. El Barça va a respetar cualquier decisión que tome el alemán y dará todo tipo de facilidades si desea salir cedido para tener minutos como titular en algún otro equipo. Si no es así, Ter Stegen seguirá como capitán del equipo luchando por una oportunidad. En verano, el alemán tenía claro el escenario y no priorizaba la disputa del Mundial, aunque habrá que ver lo que sucede porque la selección alemana le necesita en activo para que pueda ser su titular en la cita veraniega.

El Barça solamente ha escuchado el interés de los clubs, que también lo han trasladado al propio entorno del portero para que medite una decisión final. En algunos casos se trata de proyectos Champions y con opción de ganar títulos, aunque el alemán podría esperar al verano para aclarar su futuro. Se vienen meses decisivos y todas las partes lo dialogarán con calma para que el alemán tome la decisión que más le convenga.