El mercado se calienta en el Barça

El mercado de invierno se cierra el próximo lunes 3 de febrero a las doce de la noche. Hasta el momento, ningún movimiento en el FC Barcelona más allá de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor conseguidas a través de la cautelar concedida por el Consejo Superior de Deportes (CSD). También se ha renovado a Ronald Araujo y esta misma semana se anunciará un acuerdo con Pedri y también con Gavi para ampliar sus respectivos contratos.

En las últimas horas, sin embargo, no descartan desde el club azulgrana que pueda llegar un refuerzo antes de que se cierre el mercado. Hansi Flick está satisfecho con la plantilla que tiene, pero no esconde que le gustaría tener un delantero más. En los próximos meses, su equipo se va a jugar todos los títulos y contar con un punta más le iría bien, más teniendo en cuenta posibles lesiones.

En este sentido, hace semanas que el Barça coquetea con el nombre de Marcus Rashford, el extremo del Manchester United que no cuenta para su entrenador, Rúben Amorim. “Pondría antes al entrenador de porteros que a Rashford”, ha llegado a decir el entrenador portugués.

El internacional inglés también quiere dejar Old Trafford y fueron sus representantes los que ofrecieron el jugador al Barça. En el club azulgrana ven muy interesante su llegada y han trasladado a los agentes de Rashford la cantidad que le podrían pagar hasta final de temporada, no habiendo establecido todavía ningún contacto con el Manchester United. El jugador, que acepta bajarse el sueldo porque su deseo es vestirse de azulgrana, sigue esperando, sabiendo que su llegada depende de que el Barça pueda lograr el margen salarial que necesita para su contratación.

Posible salida

Para lograr ese margen, al Barça le va muy bien la salida de Unai Hernández rumbo a Arabia Saudí, pues el futbolista del filial dejará entre cinco y seis millones en caja. El traspaso de Unai Hernández, sin embargo, no es suficiente. Necesita la dirección deportiva que dirige Deco otra salida, con los nombres de Ansu Fati y Andreas Christensen encima de la mesa.

Con el canterano ha hablado Flick y ha sido muy sincero con él. Sabe que difícilmente contará con minutos si se queda. De hecho, ya se lo ha demostrado. No juega desde el partido de Copa ante el Barbastro. Tras aquel encuentro, se quedó fuera de la convocatoria cuatro veces seguidas, entrando en los dos últimos partidos por la lesión de Olmo pero sin tener oportunidades. La postura del jugador, con contrato hasta 2027, sigue siendo la misma, quiere quedarse en el Barça. Así se lo transmitió su representante, Jorge Mendes, a Deco en el encuentro que ambos mantuvieron la semana pasada en Lisboa. Eso sí, el agente portugués se comprometió a intentar buscar una solución, que siempre pasaría por convencer al delantero y a su entorno. En el Barça, creen que todavía es posible.

Más factible parece la salida de Christensen. El danés, que no juega desde la primera jornada de Liga, recibió el alta médica el pasado día 17, pero todavía no ha vuelto a jugar. Tiene cuatro centrales ahora mismo por delante y el posible interés de la Juventus. Su agente no ha movido ficha hasta ahora pero podría hacerlo esta misma semana. El defensa quiere jugar y ve que lo tiene difícil en el Barça. En el club azulgrana, teniendo en cuenta que Christensen acaba contrato en 2026 y no se le ofrecerá la renovación, ven con buenos ojos una venta en este mercado.