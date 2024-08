Así está el mercado del Barça a una semana del cierre

Ante la falta todavía (sí, a 23 de agosto) de los ingredientes necesarios para estabilizar la situación de mercado de cara a inscripciones e incorporaciones, Deco y su equipo han acelerado los últimos días en la materia de salidas.

Es innegable que la secretaría técnica ha centrado sus esfuerzos en sellar una serie de ventas y que, en líneas generales, se está trabajando en una buena dirección.

VENTAS IMPORTANTES POR JUGADORES CON POCA INCIDENCIA

Julián Araujo (10 millones), Chadi Riad (unos nueve), Marc Guiu (cláusulazo, seis 'kilos'), Estanis (tres millones de la cláusula por los objetivos que se cumplieron el curso pasado), Albert Navarro (unos dos millones procedentes de la Atalanta) y Mika Faye, que todavía no es oficial pero dejará 12 'kilos' fijos y 3-4 más en variables.

En total, 40 millones de euros aproximadamente en ventas. Y aún puede haber alguna más.

ROQUE, DETALLES CON EL BETIS

Respecto, precisamente, a esos jugadores que pueden salir, está el nombre de Vitor Roque. Sentenciado desde hace semanas, el brasileño ha presionado y apretado para que su destino sea el Betis. A priori, todo cerrado para una cesión simple (un año más opción a otro) y el club verdiblanco se hará cargo de casi toda la ficha.

Vitor Roque, Barça - Betis / SPORT

El Barça lo ata en corto y el jugado se marcha a un destino donde dispondrá de minutos y confianza, justo lo que necesita ahora mismo. Petición expresa de Pellegrini.

ERIC, MISMA SITUACIÓN QUE HACE UN AÑO

Alguna opción más de aligerar la plantilla. En el central. Eric Garcia estaría por la labor de regresar a Girona. No es lo que quiere Hansi Flick, pero parece que sí el de Martorell. La idea, que sea en forma de traspaso esta vez (se habla de unos 15 millones).

En el caso de Christensen, en SPORT contamos que no tiene intención de moverse, que está a gusto en Barcelona. Otra cosa sería que el club apretara mucho y llegara algo muy jugosos. Veremos.

FORT, POCO DISPUESTO A SALIR

El último que podría llegar a coger la puerta sería un Héctor Fort que lo tiene complicado para acumular minutos con Hansi Flick. A sus 17 años, parece que la opción de bajar al filial no se acaba de contemplar. Si llega una buena propuesta de un Primera se estudiaría. El chico prefiere seguir.

Deco aún tiene por cerrar muchas carpetas a una semana de cerrar el mercado / SPORT

CHIESA, APUESTA 'LOW COST' PARA EL EXTREMO

Ahora repasemos otras carpetas. El club sigue priorizando ese lateral izquierdo que Nico Williams dejó huérfano tras un intento infructuoso. Básicamente, por miserias propias (tema inscripciones y 'fair play'). Chiesa es lo más factible ahora mismo sin descartar 100% otras opciones.

Federico Chiesa, jugador de la Juventus / AP

Apartado por Motta en la Juventus, el club apretará para no pagar más de 10 millones fijos por él. En su momento uno de los mejores futbolistas de banda de Europa, le lastró una grave lesión de rodilla. Se confía en que vuelva a rendir a ese gran nivel.

DESENLACE EN EL LATERAL

Y el último objetivo sería el lateral diestro. Héctor Fort no cuenta para Flick y Alex Valle seguramente no seguirá por su situación contractual (no podemos dar nada por seguro porque depende de varios factores, si se puede fichar, etc). Y ahí ha aparecido el nombre de Marc Pubill, representado, como Chiesa, por Fali Ramadani.

El mismo que llevaba a Marcos Alonso. Tras brillar en los Juegos y con 21 años, Pubill juega en el Almería y es un valor de futuro. Otra cosa es que mejore mucho prestaciones de un chico de la casa como Fort. Ahí ya deberá valorar la parcela deportiva.

En este sentido, no hay mucha ofertas más en el lateral. Inversiones más potentes como Frimpong están descartadas. Pubill, si llega, lo haría con compra obligatoria y una indmenización por la cesión. Ahora mismo, no da para más.