El 'mensajito' de Flick a De la Fuente

Las relaciones entre Hansi Flick y Luis De la Fuente no son las más cordiales des del día en que el entrenador alemán se quejó abiertamente en rueda de prensa de la gestión que había realizado el seleccionador español forzando a Lamine Yamal.

Los directores técnicos Deco y Aitor Karanka así como los presidentes Joan Laporta y Rafael Louzán han tratado en las últimas semanas de limar asperezas entre el Barça y la Real Federación Española de Fútbol pero en cada compareciencia de Luis de la Fuente o Hansi Flick los 'recados' o indirectas suelen aparecer cuando menos se les espera.

Hansi Flick habló claro en la rueda de prensa / Dani Barbeito

Recientemente Luis de la Fuente elogió de manera ostensible a Ferran Torres dejando entrever que en la selección se le valoraba más que en su club. Si es cierto que Ferran es un fijo con España también lo es que el club que más ha apostado por él y ha insistido en alinearlo es el Barça.

Cuando a Flick se le pregunta directamente por el técnico riojano ya no quiere entrar en polémicas crudas pero entre líneas y con inteligencia el alemán suele lanzar alguna 'pullita' a De la Fuente.

En el tramo final de la rueda de prensa previa al Barça-Osasuna Flick ha sido cuestionado sobre el momento de forma de Alejandro Balde y Flick lo ha elogiado con una cita indirecta a De la Fuente que en otro momento seguramente no hubiera hecho: "Balde es un jugador muy joven y estoy viéndole muy bien. Está muy centrado y trabajando mucho después de su lesión, tiene un gran potencia. Puede jugar con España pero este no es mi trabajo, tiene la calidad..."

Balde es muy apreciado por Hansi Flick / Valentí Enrich

Sin el contexto del cruce de declaraciones anterior entre Flick y De la Fuente este 'recado' pasaría desapercibido pero sin ser una gran crítica, Flick pone el foco en que Balde podría merecer una convocatoria con la roja que de la Fuente le niega pese a que el lateral zurdo blaugrana está realizando méritos para ello.

Flick es inteligente y ha remarcado el concepto "no es mi trabajo" para que no se pueda considerar un dardo directo a Luis De la Fuente y su frase queda más como 'mensajito' que como crítica directa. Para completar su elogio a Balde, Flick lo ha definido como un jugador con estas cualidades: "Es rápido y bueno con el balón, puede mejorar en los cruces en defensa pero su actitud y mentalidad son muy buenas".

Hansi Flick se mostró conciso en la rueda de prensa / Dani Barbeito

Por mucho que diga Flick, mientras Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo estén disponibles, Alejandro Balde tendrá prácticamente cerradas las puertas de la selección española.

Otro 'melón' que podría abrir en el futuro Hansi para 'saludar' a su 'amigo' Luis De la Fuente sería comentar las no convocatorias de Joan Garcia o de Eric García. En cualquier caso Flick siempre pone la aclaración de que "no es mi trabajo" cuando habla sobre el nivel de selección de sus futbolistas.