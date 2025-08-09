Los mensajes personalizados a sus compañeros en la emotiva despedida de Iñigo Martínez

Iñigo Martínez se despidió del Barça, tras hacerse oficial su salida al Al-Nassr, con un mensaje muy emotivo en sus redes sociales. Un vídeo de sus mejores momentos durante estas dos temporadas con la camiseta azulgrana y una voz en off con un discurso que incluía, también, frases en catalán.

"Gràcies, Barça", empezó. "Hoy me despido de este club que ha marcado mi vida. Defender este escudo ha sido un honor y una responsabilidad que he asumido cada día amb orgull i compromís [con orgullo y compromiso]. "He viscut un somni. Des del primer dia fins a l'últim, vestir aquesta samarreta ha estat un privilegi [desde el primer día hasta el último, vestir esta camiseta ha sido un privilegio]".

"Gracias a los entrenadores que confiaron en mí, al staff por su trabajo silencioso pero esencial y a mis compañeros que s'han convertit en una família [se han convertido en una familia]. También quiero dar las gracias a la afición, por su cariño incondicional y a la ciudad de Barcelona, que ha estat casa meva i de la meva gent [que ha sido mi casa y de mi gente]. Espero haver estat a l'alçada dins i fora del camp [espero haver estado a la altura dentro y fuera del campo]. Me macho con el corazón lleno, sabiendo que el Barça sempre formarà part de mi. Visca el Barça y Visca Catalunya", sentenció.

A sus compañeros, que subieron todos una foto con él para despedirle y muchos de ellos usaron la palabra 'capitán', les contestó con mensajes personalizados:

LAMINE YAMAL

"Sigue bailando. Mi bandido"

RAPHINHA

"Fue un placer trabajar a tu lado. Te extrañaré, mi amigo"

GAVI

"Mi chicho terremoto. Sigue dando guerra txikitin"

FERMÍN

"Firrrmiiinnn. Trabajo, trabajo y trabajo. Mi chuche del futbolín"

ARAUJO

"¡Oso! Sigue dando guerra, con todo"

ERIC GARCIA

"¡A la chita, a la chita...! Picos cerrados. Me alegro mucho amigo"

MARC BERNAL

"Berni, eres un artista. Me flipan tus carajas"

PAU CUBARSÍ

"Siempre firmes atrás. Una muralla. Serás el mejor"

OLMO

"Vales más de lo que imaginas, hermano"

CASADÓ

"Mi hariboo!! Eres un tío genial. No cambies"