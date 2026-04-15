El mensaje del vestuario del Barça tras la eliminación de Champions

El FC Barcelona cayó con honores en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid y los jugadores dieron rienda suelta a sus emociones a través de las redes sociales. El mensaje era de frustración, pero al mismo tiempo de rabia y de seguir con la espina clavada en una competición como es la Champions League.

Eric Garcia, expulsado en el segundo tiempo por una entrada a Sorloth, sacó a relucir su barcelonismo manifestando que "se nos escapa el sueño de la Champions. Este equipo merecía más y lo hemos dado todo, lo hemos tenido cerca, pero no ha podido ser. Lo volveremos a intentar las veces que haga falta para volver a ganarla, esta generación de futbolistas queremos llevarla a Barcelona. Ahora toca recuperarnos y ganar la Liga que tanto deseamos".

Ferran Torres, por su parte, fue más breve, pero contundente: "Lo hemos dado todo. Volveremos para ganarla". El Foios cuajó un partido espectacular, con una asistencia, un gol y otro anulado por fuera de juego. Su cambio fue totalmente inexplicable cuando era uno de los jugadores más enchufados del partido.

Gavi fue otro jugador que se marchó afectado y mostró abiertamente su sentimiento barcelonista. "En la victoria y en la derrota. ¡Te quiero Barça!".

Robert Lewandowski fue otro futbolista que se pronunció afirmando que "luchamos. Creímos. Lo dimos todo. Este no es el final que soñábamos, y duele más de lo que las palabras pueden expresar. ¡Gracias por su apoyo, culers!". El mensaje del polaco no fue tan de futuro como el resto de sus compañeros, consciente de que a sus 37 años su ciclo culer puede estar llegando a su fin.

El vestuario, por tanto, está dolido y con hambre de títulos. Raphinha no se contuvo y habló de "robo" por la actuación arbitral. En la ida, Kovacs ya tuvo mucho que ver en la eliminación, mientras que Turpin no fue le fue a la zaga en el duelo del Metropolitano.

Los arbitrajes no han ayudado precisamente a un FC Barcelona que demostró tener corazón, pero que la moneda le cayó cruz en demasiadas ocasiones en esta eliminatoria para poder optar a clasificarse para las semifinales de la Champions League.