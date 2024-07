El mensaje de Thiago tras su retirada: "Siempre estaré dispuesto a devolver lo que he recibido"

Thiago Alcántara anunció este lunes el punto final de su carrera futbolística tras varios meses de inactividad por culpa de las lesiones. Los problemas físicos han castigado una trayectoria repleta de éxitos y de un fútbol brillante que merecía poder ser degustado sin tantas interrupciones. El canterano del FC Barcelona inicia una nueva etapa vital con retos emocionantes por delante.

Este lunes, Thiago ha emitido a través de las redes sociales un pequeño comunicado acompañado de cuatro fotografías, una con cada equipo profesional en el que ha jugado (Barça, Bayern Múnich y Liverpool) y una última con la selección española. “Siempre estaré dispuesto a devolver lo que he recibido, estoy muy agradecido por el tiempo que he disfrutado. Gracias, fútbol. Y todos los que me habéis acompañado y me habéis hecho mejor jugador y persona por el camino. Hasta pronto”, ha escrito en 'X'.

El Barça le desea suerte en esta nueva etapa

El FC Barcelona, por su parte, ha reaccionado al anuncio oficial de Thiago Alcántara con otro mensaje en las redes sociales. "Se retira un grande. Mucha suerte en esta nueva etapa, Thiago", ha escrito el club azulgrana en 'X'.

Thiago Alcántara podría regresar al Barça 11 años después de marcharse, como jugador, al Bayern de Múnich. Pocas horas después de que el periodista Fabrizio Romano adelantara que el italo-español se retira, ya son múltiples las especulaciones acerca de una supuesta incorporación al cuerpo técnico de Hansi Flick. Según pudo saber SPORT, la llegada de Thiago al 'staff' del entrenador alemán es una posibilidad muy real. Las reticencias iniciales del ya exjugador han cambiado y este estaría ahora más cerca de darle el 'sí, quiero' al técnico, que en las últimas horas ha acelerado en su intento de convencerle.