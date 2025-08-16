El mensaje de Ter Stegen a la plantilla del Barça

Marc-André Ter Stegen ha sido, sin duda, el nombre del verano en el Barça. Primero, porque Hansi Flick le comunicó la decisión del club de que no se contaba con él y, luego, por el tremendo lío de su lesión y su negativa a autorizar el envío del informe médico para que LaLiga le diera una baja de larga duración. Finalmente, el alemán firmó la paz con el club, que le había retirado el brazalete y abierto un expediente, y Ter Stegen lució como capitán en la presentación del equipo. Ahora, y horas antes del estreno liguero, el alemán ha querido dar un mensaje de apoyo a sus compañeros para que logren la victoria ante el Mallorca.

Ter Stegen utilizó sus redes sociales para animar al vestuario blaugrana con una frase motivadora: "Vamos equipo", escribió el portero alemán con un gesto de fuerza para el equipo. Ter Stegen no está inscrito al estar de baja, al menos para los próximo cuatro meses, pero con este mensaje ha querido dejar clara su implicación. De hecho, el alemán se ha mostrado agradecido por el apoyo que le mostraron sus compañeros tanto internamente como públicamente en sus momentos más duros de la crisis con el Barça.

El portero alemán, que ya ha comenzado sus sesiones de recuperación en la ciudad deportiva del Barça tras operarse de la espalda, va a trabajar a tope para llegar al mercado de enero en plenitud de condiciones. Y a partir de ahí, el club blaugrana decidirá aunque lo lógico es que se mantenga la apuesta por Joan García y Szczesny, por lo que el alemán deberá buscarse equipo si desea tener minutos que le permitan a optar a la titularidad con su selección en el Mundial.

El Barça y Ter Stegen se han reconociliado y el club blaugrana está dispuesto a ayudarle para que pueda salir en enero tanto en una cesión, como con la carta de libertad si es preciso. Ter Stegen ha manifestado en más de una ocasión que desea cumplir su contrato con el Barça hasta el 2028, aunque parece difícil que pueda hacerlo en su actual situación deportiva. Habrá que ver cómo está el mercado de porteros en enero y si hay opciones para que tenga una salida.