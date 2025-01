El mensaje de Szczesny tras su expulsión: "Nunca tuve la intención..."

Poco más puede pedir el aficionado azulgrana tras la final de la Supercopa, pero si hay una noticia negativa del encuentro, la cual que suscitó más nervios de los necesarios, fue la expulsión de Wojciech Szczesny. Una salida a destiempo dejando ir la pierna más de lo necesario hizo caer a Mbappé en el pico del área, y Soto Grado, con la ayuda del VAR, no dudó en señalarle el camino a vestuarios al tratarse del último hombre. Ante esta situación, el veterano guardameta ha querido abrirse en redes sociales tras lo sucedido.

"Sí, tomé una mala decisión y me expulsaron en mi primer clásico", comenzó confesando. "No es una sensación especialmente agradable, pero la experiencia me permite verlo desde otra perspectiva", comenta recordando sus años de bagaje en el máximo nivel. Acerca del brusco cambio que ha sufrido su vida, añadió que "en septiembre estaba retirado del fútbol y estaba disfrutando mi vida en las playa y campos de golf en Marbella. Cuatro meses después jugué un partido que hasta entonces sólo había podido ver por televisión o jugar a través del FIFA", comentó.

Szczesny no se esconde ante los errores, por mayores que sean. En su comunicado, desveló que "nunca tuve la intención de esconderme o jugar este partido con miedo a tomar malas decisiones y correr riesgos. Se podría pensar que esta actitud me llevó a la tarjeta roja. Prefiero pensar que es gracias a esta actitud que estoy donde estoy hoy, y es gracias a mi, a veces, irracional coraje que ahora puedo disfrutar de mi primer trofeo como jugador del FC Barcelona. Vivir sin miedo puede hacerte daño a veces, pero créeme: ¡A cambio te espera una aventura increíble! Me encanta este juego. Visca el Barça", cerró.

La expulsión supuso un tramo de ciertas dudas con el Barça viendo el disparo de Rodrygo entrar en la portería y subir el marcador a 2-5. La superioridad fue la misma de forma continúa, pero por un momento el aficionado azulgrana sintió un ápice de dudas. Por fortuna para los de Flick, todo quedó en un susto y Szczesny hizo pública su disculpa por su atrevida acción, así como su agradecimiento por la oportunidad de vestir la elástica azulgrana y ganar un título con el club.