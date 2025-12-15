El mensaje subliminal del Barça en 'X' sobre el debate en la portería para la Copa ante el Guadalajara

A pocas horas de debutar en la Copa del Rey ante el Guadalajara, el Barça ha alimentado todavía más el debate en la portería con un tuit. En su cuenta oficial en catalán, el club ha publicado una imagen de Wojciech Szczęsny, apodado “Tek” en el vestuario, acompañada del mensaje: “Sempre a punt” (“Siempre a punto”).

Hansi Flick evitó deliberadamente revelar quién será titular este martes, manteniendo la incógnita entre Ter Stegen y Szczęsny. El técnico insistió en que comunicaría la decisión primero a los jugadores y recordó que Joan García descansará, lo que deja la pugna reducida a dos nombres: un Ter Stegen recién recuperado que quiere recuperar su estatus, y un Szczęsny que sostuvo la portería con solvencia durante la ausencia del alemán y también la de Joan Garcia esta misma temporada.

En este escenario, el mensaje del club ha sorprendido en las redes y el “Sempre a punt” puede parecer un guiño que, sin confirmarlo oficialmente, sugiere que Tek parte con ventaja para defender la portería en el estreno copero.

A falta de la confirmación formal que llegará una hora antes del partido, el timing del mensaje resulta llamativo. Un post sutil, pero que refuerza la idea de que el polaco podría estar un paso por delante en la batalla por la titularidad de este martes.

Después de que Flick se negara a dar pistas en sala de prensa, el guiño en redes no ha pasado desapercibido. Y, aunque no garantiza nada, sí contribuye a una lectura que cada vez gana más tracción: si había una duda real, el Barça la ha inclinado ligeramente en redes sociales hacia “Tek” antes de que ruede el balón.