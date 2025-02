El mensaje más sincero de Ferran Torres: "Yo el primero..."

El Barcelona mostró un gran nivel futbolístico en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, aunque el resultado final no lo reflejara.

Los azulgranas, en el minuto 1, vieron como Julián Álvarez abría la lata y solo 5 minutos más tarde Antoine Griezmann ampliaba la ventaja en el marcador para los de Simeone. Pedri y Cubarsí lograron empatar el encuentro con un tanto cada uno e Íñigo Martínez puso el tercero antes del descanso. Con el gol de Robert Lewandowski en la segunda parte, el partido estaba prácticamente encarrilado, pero Marcos Llorente en el 84 y Alexander Sørloth en el 93, empataron el partido para dejar completamente abierta la vuelta en el Metropolitano.

Ferran Torres fue una de las sorpresas en el once de Hansi Flick. Esta temporada el valenciano estaba mostrando una de sus mejores versiones, con 11 goles anotados en 1.020 minutos, por eso mismo, no era tan descabellado pensar que el delantero podía disponer de minutos en el encuentro para dar descanso a Lewi. La realidad es que no hizo un mal partido, ya que se asoció bien con sus compañeros y supo buscar los pocos espacios que dejó la defensa del Atleti; sin embargo, falló un par de ocasiones clarísimas delante de portería de las que ahora, con el empate, todo el mundo se acuerda.

El atacante también es consciente de su desacierto y del esfuerzo del equipo para sacar el partido adelante después de encajar dos goles en los primeros instantes. Así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde ha publicado un mensaje con una reflexión para la afición.

Como bien dice Ferran, ahora es momento para pensar en La Liga y la Champions, ya que marzo será un mes cargado. En la competición doméstica el Barcelona está líder, empatado a puntos con el Real Madrid, y a solo 1 del Atlético, por lo que es importante seguir puntuando si quiere mantenerse en la cima. Ahora mismo, depende de él mismo para alzar el título a final de temporada. En Europa, los azulgranas se enfrentan al Benfica en los octavos de final, con la vuelta en Montjuïc, así que en este caso tampoco hay margen de error.