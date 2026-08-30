El mensaje de Simeone a Julián Álvarez en plena guerra con el Barça: "Intentaremos ayudarlo"

El caso Julián Álvarez sigue dejando señales desde Madrid. El delantero argentino no estuvo este sábado en el Sánchez-Pizjuán, donde el Atlético se impuso al Sevilla por 1-3, oficialmente por una indisposición, en un nuevo capítulo de un conflicto que continúa sin resolverse a poco más de 48 horas del cierre del mercado. Julián mantiene su deseo de fichar por el Barça y el Atlético, por su parte, sigue firme en su decisión de no negociar su salida con el club blaugrana.

Diego Simeone, por su parte, sigue jugando su papel de pacificador en la arena pública en un ejercicio de funambulismo retórico teniendo en cuenta que es el Atlético de Madrid quien ha colocado al jugador en una situción insostenible. No obstante, el técnico argentino volvió a adoptar un discurso de protección hacia el futbolista e insistió en que Julián atraviesa un proceso personal, dejando claro que el Atlético pretende ayudarle desde el ámbito deportivo:

"Bueno, está en su proceso, en su proceso personal y bueno, nosotros estaremos acá para una vez más repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que él nos ayude porque es un jugador extraordinario", explicó el entrenador rojiblanco.

Simeone ya había defendido anteriormente la continuidad de Julián y, también en privado, había tratado de transmitirle que poco podía hacer ante una decisión que corresponde a los despachos. Ahora vuelve a tenderle la mano públicamente mientras el conflicto entre el jugador y el Atlético continúa abierto.

Baena y la incomodidad del conflicto

La ausencia del argentino obligó además a Simeone a buscar una solución de urgencia en ataque. Con Sorloth lesionado, Álex Baena ocupó la posición de delantero y respondió con dos goles. Precisamente el internacional español fue otro de los protagonistas cuando le preguntaron por la ausencia de Julián, con un mensaje de frialdad ante la incomodidad de la situación para el vestuario:

"¿Echando de menos a Julián? No, el equipo ha estado muy bien, creo que ha estado muy bien tanto los once que hemos empezado como los once que hemos terminado y bueno, esperar a Julián que se ponga lo mejor posible después de estos días de indisposición y lo esperamos aquí", afirmó.

Baena evitó así entrar en el fondo del asunto, pero su mensaje refleja la situación que vive ahora mismo el vestuario: el Atlético, en su cruzada por evitar que Julián acabe en el Barça como es el deseo del jugador, está forzando un conflicto que toca de lleno, quieran o no, al vestuario.

Solución imposible

El problema es que las posiciones continúan muy alejadas. El Barça mantiene su interés en la incorporación del delantero y Joan Laporta ha insistido en que el club no ha renunciado a él. El Atlético, en cambio, ha cerrado filas alrededor de su negativa a facilitar la operación y ha respaldado internamente la decisión de no venderlo al conjunto blaugrana.

Mientras tanto, el Arsenal aparece como la otra vía que podría permitir a Julián abandonar Madrid este verano. El club inglés permanece atento a los acontecimientos, aunque la prioridad del argentino continúa siendo el Barça. De ahí que su futuro siga pendiente de un giro que, a estas alturas, parece cada vez más complicado.