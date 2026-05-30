El mensaje 'señor' del Newcastle a Gordon: "Ve y arrasa en Barcelona"

En unos tiempos donde parece que interesarse por un futbolista es un pecado mortal, el Newcastle demostró ser un equipo 'señor' despidiéndose de Anthony Gordon. El inglés ya es nuevo futbolista del FC Barcelona tras unas negociaciones fugaces y un total de unos 80 millones de euros entre fijos y bonus. Tras tres años y medio en el equipo de las urracas, Gordon buscará una nueva aventura en el Spotify Camp Nou.

"He disfrutado cada minuto siendo jugador del Newcastle; es un club increíble. Seré un fan por el resto de mi vida. Amo St. James' Park, me encanta jugar allí. Tuvimos muchas noches increíbles, muchas victorias grandes. Ha sido muy icónico para mí. Desde mi primer día, la gente se encariñó conmigo de inmediato cuando no tenía por qué, y nunca podré agradecerles lo suficiente", dijo el inglés en un emotivo video de despedida en las cuentas oficiales del Newcastle.

El club de la Premier, lejos de montar un circo por perder a su gran estrella, subió el vídeo y lo acompañó con una bonita frase: "Ve y arrasa en Barcelona, Anthony Gordon". El mensaje de las urracas se diferencia mucho de las cinco publicaciones del Atlético de Madrid por el interés del Barça en Julián Álvarez.

"Le debo mucho al club porque cuando llegué estaba algo perdido en la vida, creo. El cub me dio un sentimiento de pertenencia, de identidad y me dejó hacer lo que siempre pensé que podía hacer. Me puso en los grandes escenarios y me permitió mejorar. Pero lo más importante es la persona en la que me he convertido. Ha sido un cambio drástico y estoy muy orgulloso. La cultura de aquí me dejó claro desde el inicio que no me podría relajar ni un segundo. Eso me empujó a niveles que sabía que podía llegar, pero más rápido de lo que me esperaba", explicó el nuevo futbolista del Barça sobre sus tres años y medio en St. James' Park.

Gordon se convirtió en el primer fichaje del FC Barcelona para esta nueva temporada 2026-27. Tras ganar la Liga, los azulgranas no tienen tiempo para relajarse y quieren dejar mucho trabajo hecho antes del Mundial. La llegada del inglés le costó al Barça unos 80 millones entre fijos y variables, aunque ninguno de los dos clubes clarificó la cifra. Eso sí, el Newcastle dejó una pequeña pista: "El Newcastle United confirma que Anthony Gordon ha fichado por el FC Barcelona, campeón de La Liga, por una cantidad significativa que no ha sido revelada".