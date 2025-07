Mensaje de Ricky Rubio a Lamine Yamal

Las carreras profesionales de Ricky Rubio y Lamine Yamal tienen unos cuantos paralelismos. Uno de ellos es que ambos debutaron en el deporte profesional muy jóvenes. El baloncestista lo hizo en el Joventut de Badalona solo con 14 años, mientras que el atacante hizo su primera aparición en el primer equipo del Barça con quince años.

Ricky Rubio, con una carrera de éxito tanto en la ACB como en la NBA y en la selección española, sigue siendo la persona más joven que ha debutado en una cancha de la ACB. Lo hizo con 14 años, 11 meses y 24 días. Fue un 15 de octubre de 2005 en un Granada-Joventut. Lamine Yamal, por su parte, debutó en el primer equipo del Barça con 15 años, 9 meses y 16 días. Fue el 29 de abril de 2023 en un partido ante el Betis, convirtiéndose en el azulgrana más joven en debutar en Liga.

Lamine todavía no ha cumplido los 18 años y se ha convertido ya en un crack mundial. Está a punto de llevar el dorsal '10' en el Barça y es uno de los grandes favoritos a ganar el 'Balón de Oro' . Ricky Rubio ha querido enviarle un mensaje. "Creo que se le está dando una responsabilidad a un niño que igual todavía no está preparado. Porque juegues bien a fútbol no tienes porque estar preparado para todo", dice. Y se pregunta: "te están formando y preparando para todo esto?".

El jugador catalán lanza este mensaje en el programa 'Lo de Évole' del que será protagonista este domingo 6 de julio y en el que lo contará todo sobre él. Sobre su carrera exitosa y también sobre los problemas de salud que ha sufrido y la ayuda que ha recibido por parte de profesionales. Rubio, que no ha competido durante esta última temporada tras haberlo hecho unos meses en el Barça tras regresar de la NBA, podría anunciar en el programa su futuro, siendo la retirada definitiva una posibilidad.