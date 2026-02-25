El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça

El futuro de Marcus Rashford cada vez más se acerca al Barça. Los agentes del futbolista estuvieron este lunes en Barcelona reunidos con el director deportivo, Deco, para agilizar las gestiones para su continuidad. El Barça ya asume que deberá abonar los 30 millones de euros de su opción de compra y ahora están ajustando el salario del futbolista para que la operación sea viable desde el punto de vista económico. Rashford sabe que deberá hacer un esfuerzo y todo indica que lo hará. El futbolista ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que da a entender que ahora ya todo es solo cuestión de tiempo, con un reloj de arena y una fotografía mostrando su felicidad. Quiere seguir y seguirá.

Rashford se ha convertido en una de las gratas sorpresas de la temporada. El Barça asumió el riesgo de su cesión tras unos años complicados del jugador en el Manchester United, pero teniendo claro su perfil y su calidad como futbolista. Hansi Flick, uno de los grandes impulsores de su llegada, estaba convencido de que le podría sacar el máximo rendimiento y lo ha conseguido. El internacional inglés se ha adaptado bien y se ha convertido en uno de los atacantes más efectivos del club blaugrana. Lleva 10 goles y 13 asistencias en 34 partidos disputados lo que le convierten en un futbolista totalmente diferencial.

Rashford, en instagram / Instagram

En el Barça tienen clarísima la operación, ya que consideran que la tasación de Rashford es justa. El mercado de extremos está por las nubes y tener el precio topado en 30 millones de euros es un alivio para la entidad. Eso sí, quedaba ajustar el contrato del futbolista, ya que tenía firmado con el Manchester United un salario multimillonario hasta el 30 de junio del 2028 y se estaban buscando fórmulas para que el club blaugrana pudiera asumirlo sin problemas.

En principio, la idea es repartir las cantidades que debe percibir en el United en un contrato más a largo plazo. A sus 28 años, Rashford le queda mucho fútbol por delante por lo que, como mínimo, el Barça le firmaría por tres temporadas. Rashford ya ha dejado claro que va a poner todo de su parte para quedarse ya que está muy feliz en el Barça y en Barcelona y su prioridad es prolongar su continuidad en el Camp Nou. Ni se plantea volver a la Premier, ni mucho menos al United.

El acuerdo se está gestando con calma y, si no hay contratiempo en forma de lesión, se anunciará a finales de temporada. El Barça tiene tiempo hasta junio para activar la opción de compra y todo se hará con tranquilidad ya que todas las partes tienen muy buena sintonía. En el Barça creen que ayudará también su experiencia internacional en un equipo muy joven que quiere aspirar a ser dominante en los próximos años. Además, Rashford es un activo importante cuya tasación va subiendo y un futbolista con mucho mercado, por lo que si debe salir en el futuro, en el Barça están más que convencidos de que recuperarían su inversión.