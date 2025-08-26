El mensaje de Raphinha tras su convocatoria con Brasil

Raphinha será la gran cara visible de la selección brasileña en la próxima convocatoria de selecciones. Carlo Ancelotti sacó su lista oficial el pasado lunes y le hizo un gran favor al Real Madrid: dar descanso a Vinicius Jr, Rodrygo Goes y Militao que no tendrán que viajar en el primer parón del curso.

El ex técnico madridista vio con buenos ojos dejar en Europa a sus tres exjugadores. La pentacampeona del mundo ya está clasificada para el Mundial del 2026, los encuentros ante Chile y Bolivia carecen totalmente de tensión competitiva por la parte de los sudamericanos, pero Ancelotti soló 'perdonó' de la convocatoria a los blancos.

En el caso de Vinicius y Militao se puede llegar a entender la decisión. El extremo está sancionado para el primer encuentro ante los chilenos. Por parte del central, volvió en el Mundial de Clubes tras toda la temporada lesionado y ha querido dejarlo en Madrid para que se recupere.

A pesar de ya estar clasificados, Ancelotti se ha llevado a Raphinha que deberá hacer un viaje larguísimo para dos encuentros intrascendentes en pleno inicio de temporada. Un gasto de esfuerzos increíble en un momento clave del curso futbolístico.

El jugador del Barça subió una 'storie' tras conocer su convocatoria con su selección con un mensaje para los aficionados brasileños.

La 'storie' de Raphinha tras su convocatoria / Instagram

Raphinha eligió una fotografía suya escuchado el himno de su país en un partido internacional. Además, el jugador lo acompañó con un texto en el que escribió: "Sempre uma honra (Siempre es un honor, en portugués)".

Así el jugador del Barça dejó claro que siempre es un privilegio poder representar a su país y que está preparado para los compromisos ante Chile y Bolivia.

La 'verdeamarela' ha sufrido más de la cuenta en estas clasificatorias, pero tras siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas, estarán en Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial. Aunque quedarán marcados por su primera derrota de la historia en clasificatorias en casa ante Argentina (0-1)