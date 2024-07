El mensaje premonitorio de Flick a Lamine Yamal

Lamine Yamal, sin duda, está siendo uno de los futbolistas más destacados de la Eurocopa 2024. El delantero se ha convertido en un fijo para Luis de la Fuente en la selección española. Tanto, que es el máximo asistente del torneo, habiendo repartido tres pases de gol e, incluso, se ha convertido en el futbolista más joven de la historia en marcar en esta competición.

Su gol -perdón, golazo- ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 sirvió para igualar la balanza del partido. Kolo Muani inauguró el marcador para los galos en los primeros compases del encuentro y Lamine Yamal situó el empate con un disparo imposible para Maignan, que se coló por toda la escuadra. Dani Olmo acabó cerrando, minutos después, el marcador con el 2-1 definitivo.

Mientras nuestro protagonista está concentrado con la selección española en Alemania, a la espera de disputar la final del torneo contra Inglaterra este domingo (21:00 horas), el FC Barcelona ya ha arrancado su pretemporada. Hansi Flick ya se ha vestido de corto y con el escudo del Barça, habiendo dirigido una doble sesión de entrenamiento el jueves y otra sesión matinal este viernes.

Son pocos los efectivos del primer equipo con los que cuenta el nuevo técnico alemán, pero, a pesar de no estar cerca de ellos, se ha encargado de ir hablando personalmente con ellos a través de Whatsapp. Así lo ha confirmado Lamine Yamal en una entrevista concedida a 'RAC 1'.

"Nos envía mensajes antes y después de los partidos. Me dijo que marcaría contra Francia en las semifinales y pasó. Muy contento de tener esta relación ya con él, aunque sea por Whatsapp. No me ha dicho nada de la final, me escribirá mañana o el día del partido", ha comentado en la citada entrevista.