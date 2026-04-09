FC BARCELONA
El mensaje de Piqué a Cubarsí tras la roja: "En la vuelta, los rebentáis"
El exjugador del Barça volvió a ejercer de líder y mostró su total apoyo a Cubarsí, que fue expulsado ante el Atlético de Madrid en Champions
La noche fue trágica para Cubarsí. El central d'Estanyol volvió a ser expulsado en Champions. István Kovács le enseñó la cartulina roja tras una disputa ante Giuliano Simeone y el Barça se quedó con un jugador menos en el minuto 42. Una roja muy dura a nivel psicológico, y más tras salir cara: Julián Álvarez transformó la misma falta en gol.
A los de Hansi Flick se les volvieron a aparecer los fantasmas, tal y como sucedió hace dos años contra el PSG, cuando el equipo se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Ronald Araújo. Esta vez, la situación es distinta, con un partido de vuelta por delante.
Cubarsí se disculpó por Instagram
Al terminar el encuentro, Pau Cubarsí, afectado por la expulsión, publicó una serie de imágenes del partido con un texto pidiendo disculpas. "Una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado. Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos", decía, sintiéndose responsable de la derrota del Barça.
El conjunto azulgrana perdió por varios motivos, no solamente por la expulsión. La falta de gol fue notoria y se encontraron con un muro llamado Atlético de Madrid. Sin embargo, Cubarsí supo ejercer de capitán asumió la culpa. El central recibió el apoyo de muchos compañeros en los comentarios. Dani Olmo, Ronald Araújo o Marc Bernal, escribieron al jugador. También lo hicieron Carles Puyol y Gerard Piqué, dos leyendas azulgranas que compartieron zaga durante muchos años y saben lo que es toparte con situaciones similares.
Piqué entra en escena
El comentario de Piqué, fue el más emotivo y sorprendente. "Con la cabeza bien alta 'mito'. A estos les rebentáis en la vuelta", decía, en referencia al Atlético de Madrid. El presidente del Andorra ya ha mostrado en más de una ocasión su admiración por Cubarsí.
"Ya demostró el año pasado que puede jugar muchos partidos de titular y hacerlo muy bien. Competir con la edad que tiene en un club como el Barça, con el riesgo que supone jugar atrás, y, en cambio, está demostrando que puede jugar muchos años defendiendo la camiseta del Barça", afirmó.
Pau Cubarsí, con 19 años, es un jugador muy joven y con un gran futuro por delante. El central sabe que cometerá más errores en su carrera y que forma parte del fútbol. Tiene el apoyo de todos.
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