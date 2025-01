El mensaje de Neymar a Lamine Yamal: "Estás muy..."

Lamine Yamal es una realidad, y nadie puede predecir el techo de un jugador que, con tan solo 17 años, ha roto todas las expectativas y es el principal baluarte del Barça de Flick. En este sentido, Neymar, quien en su día estuvo en su sitio, no dudó en responder a una publicación de Instagram del de Rocafonda.

El Barça goleó y se gustó ante el Betis en los octavos de final de la Supercopa. Poco pudo replicar el equipo de Pellegrini, que fue ampliamente superado por un equipo que venía impulsado de Yeda. Uno de los grandes protagonistas del buen hacer azulgrana fue Lamine Yamal, quien firmó un encuentro sensacional y lo reflejó en cifras: un gol y una asistencia. Pero más allá de lo que en el acta del colegiado quedó plasmado, la perla culé volvió a ser el jugador que inventa donde no existen acciones de peligro, y pausa cuando el equipo llega a las bandas antes de lo conveniente.

Su gigantesca eclosión no ha eludido el radar de los mayores talentos del fútbol mundial, y ya han sido varios los que se han rendido al talento del crack del Barça sin atreverse a poner límites a su evolución. Neymar, poco sospechoso de no ser aficionado de corazón del Barça, ha sido el último. En una publicación de Lamine Yamal en Instagram tras el partido, el de 17 años acompañó una fotografía en el verde con una canción brasileña. El ahora jugador del Al-Hilal saudí no dudó en acceder a la zona de comentarios y comentó: "Estás muy brasileño. Baila crack".

La fotografía de Lamine Yamal en Instagram que Neymar comentó / INSTAGRAM @lamineyamal

Es sabida por todos la gran debilidad de Lamine Yamal por Neymar. El '19' del Barça he celebrado en múltiples ocasiones como el brasileño. Con el mundo del fútbol a sus pies, el recientemente campeón europeo con España está confirmándose como uno de los mejores, si no el mejor en su demarcación. En categorías inferiores mostró un talento y una superioridad fuera de lo común, pero su aterrizaje en la máxima élite lo eleva a ser uno de los grandes candidatos a hacerse con el Balón de Oro en unos años.