El mensaje de la mujer de Szczesny

Está siendo una temporada llena de emociones para los azulgranas. Tras unos años con apenas alegrías, el Barça está a punto de ganar la Liga, título que se sumaría a las ya conseguidas Supercopa de España y Copa del Rey. Uno de los protagonistas de la celebración del último partido del campeonato nacional contra el Real Madrid fue Szczesny, quien no pudo aguantar las lágrimas.

Con la victoria ante el Real Madrid en el último partido de Liga, el Barcelona ha dejado prácticamente encarrilada la Liga a falta de tres jornadas, un hecho que desató la alegría en el césped de Montjuïc tras el pitido final. Sin embargo, el guardameta polaco no pudo aguantar la emoción y Christensen, entre otros, se tuvo que acercar a él para consolarle.

Szczesny, que estaba ya retirado, llegó al club blaugrana para suplir la ausencia de Ter Stegen, quien había sufrido una lesión de gravedad en la rodilla. Sin embargo, en poco tiempo, el portero de 35 años se ha ganado el cariño de toda la afición culer. Hasta el punto que, desde la directiva del club, están buscando la manera de alargar su contrato.

Tras el partido, el portero fue preguntado por su posible continuidad en el conjunto azulgrana y, aunque confirmó que tiene sobre la mesa una oferta de renovación para los dos próximos años, no quiso revelar la decisión: "He pedido tiempo. Necesito decidir con mi familia qué es lo mejor para todos nosotros".

Además, desveló que será su mujer quien tenga mucho peso en la elección: "Le debo a mi esposa decidir esto juntos y todavía no lo hemos hecho. La mayoría de decisiones las toma mi esposa y no me avergüenzo de ello en absoluto. Lo del fútbol lo iba decidiendo yo como profesional, pero este es un caso inusual. Todos estábamos decididos a que viniese por un año para cumplir nuestros sueños y luego volver a jugar a golf".

El emotivo abrazo con su mujer

Marina Łuczenko, la esposa de Szczesny, es una habitual en Montjuïc desde que el polaco fichó con el Barça. Después del encuentro, publicó un emotivo vídeo en Instagram del guardameta y ella abrazándose mientras que el resto de futbolistas celebraban junto a sus familiares. Además, acompañó el momento con la frase: "No hay nada que añadir aquí".

Junto con este vídeo, Marina también compartió a través de sus redes sociales una serie de imágenes, en las que se ve a ambos igual de cariñosos, mostrando el gran apoyo que son el uno para el otro.

¿Quién es Marina Łuczenko?

Marina Łuczenko es una cantante nacida en Ucrania que saltó a la fama en 2021 después que su canción 'Glam Pop' se convirtiera en un éxito en Polonia. En 2016, participó en la canción 'Let Me Love the Lonely' del conocido artista británico James Arthur y en 2020 lanzó su tercer álbum con dos canciones con certificado Oro y Platino por la autoridad musical polaca.