El mensaje de Lamine Yamal en su inminente regreso al Camp Nou

El FC Barcelona regresará este sábado a las 16:15 horas al Spotify Camp Nou dos años y medio después. Lamine Yamal, quien debutó en el estadio el 29 de abril de 2023 contra el Real Betis, volverá consolidado como la gran estrella del Barça, con quien quiere escribir su propia historia en el templo azulgrana.

El futbolista de Rocafonda ha cambiado su foto de perfil en Instagram con motivo de la confirmación por parte del Ayuntamiento de regresar al Camp Nou este próximo fin de semana. "Montjuïc fue el principio. El Camp Nou es dónde se escribirá la historia", dice la frase que ha publicado Lamine Yamal, acompañada de la imagen del escudo del club.

Foto de perfil de Lamine Yamal / Instagram

Este mensaje no es el único que ha posteado la estrella azulgrana en sus redes sociales. Hace unos días, el jugador de 18 años subió una foto desde su casa en la que se veía el estadio. Además, la imagen iba acompañada con la frase: "Noches especiales están por venir".

Estos dos 'guiños' de Lamine Yamal al Camp Nou muestran la ambición que tiene el extremo de triunfar con la camiseta del Barça y su deseo de levantar de sus asientos a los aficionados que se reúnan cada fin de semana en el templo azulgrana, como ya lo hiciera en sus dos anteriores temporadas en Montjuïc. Pese a que ya ha logrado cuatro títulos con el primer equipo, el canterano de La Masia anhela alzar muchos más en el renovado estadio barcelonista.