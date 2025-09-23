El mensaje de Lamine Yamal que refleja su ambición y deportividad

Lamine Yamal vivió este lunes una noche en la que el mundo del fútbol volvió a reconocer su talento. Esta vez, sin embargo, no fue en el terreno de juego, como nos tiene acostumbrados, sino en la gala del Balón de Oro. La estrella del Barça se coronó como mejor futbolista joven con el premio Kopa y se quedó a las puertas de llevarse el galardón más preciado con tan solo 18 años. Esto podría haber sido motivo de enfado o decepción, teniendo en cuenta que se encontraba entre los favoritos, pero el jugador ha demostrado aceptar la 'derrota' deportivamente.

Una vez finalizado el acto, Lamine no quiso atender a los medios de comunicación presentes en el Théâtre du Châtelet ni hizo ninguna manifestación inmediata en sus redes sociales. Por contra, el de Rocafonda decidió reposar sus ideas y ha sido esta tarde, ya en frío, cuando ha decidido pronunciarse al respecto de todo lo sucedido. Lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que ha compartido varias fotografías de la gala junto a los familiares y amigos presentes en el acto y con el trofeo Kopa.

A ello, le acompaña un mensaje que pone de manifiesto su ambición por seguir creciendo, ganando y mejorando como futbolistas, pero también su deportividad ante el triunfo de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro. "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Dembélé por el premio y la gran temporada", dice Lamine Yamal.

Estas palabras distan mucho de la actuación o rabieta de Vinicius Jr y el Real Madrid al enterarse el año pasado que el brasileño no iba a hacerse con el preciado Balón de Oro. El jugador del conjunto blanco, que quedó en el mismo puesto que Lamine escribió un 'tweet' que ya ha quedado para la historia: "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados", manifestó Vinicius. Es decir, "Lo haré por 10 si es necesario. No están preparados".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló también esta mañana en 'Rac 1' sobre el estado de ánimo de Lamine Yamal después de la victoria de Dembélé, destacando que no estaba disgustado: "Le hubiera gustado ganar, como a Raphinha, o a Pedri que es el mejor del mundo en su posición. Lo que pasa es que Lamine crea esta expectativa... pero lo aguanta bien todo por esa madurez que tiene a sus 18 años", afirmó el máximo mandatario azulgrana.