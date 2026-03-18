El mensaje de Lamine Yamal que enciende al barcelonismo antes del Barça-Newcastle de la Champions League: "Fue el principio..."

La previa de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Newcastle United ya se juega también fuera del campo. Y ahí, una vez más, el gran protagonista está siendo Lamine Yamal.

El joven talento azulgrana ha encendido el fuego de las ganas de partido de la afición culé en redes sociales con varios mensajes cargados de simbolismo y ambición en las horas previas al decisivo duelo en el Camp Nou. Un partido marcado por el empate (1-1) de la ida en Inglaterra, donde el propio Lamine rescató al equipo con un gol de penalti en el último minuto tras una actuación gris del conjunto azulgrana.

Con la eliminatoria completamente abierta, el ‘10’ del Barça ha querido enviar un mensaje claro: está preparado para liderar al equipo hacia los cuartos de final. Y lo ha hecho a su manera, conectando con la afición más joven y apelando también a la historia reciente del club.

En su primera story, publicada la noche previa al partido, Lamine sorprendió al compartir un vídeo de Neymar Jr, su gran ídolo de infancia. El clip recopilaba algunas de las mejores jugadas del brasileño con la camiseta azulgrana y lo acompañaba con un mensaje breve pero directo: “See you tomorrow” (“Nos vemos mañana”). Un guiño que no pasó desapercibido y que muchos interpretaron como una declaración de intenciones: espectáculo, personalidad y ambición en su primera noche grande de Champions el Camp Nou.

El último story de Lamine Yamal en Instagram / Instagram

Pero el mensaje no quedó ahí. Hoy mismo, a pocas horas del encuentro, el extremo volvió a agitar las redes con una nueva publicación. En esta ocasión, una creatividad acompañada por la canción Estamos bien de Bad Bunny y una imagen de la camiseta del Barça. El texto, potente y emocional en un intento de despertar el fuego de una nueva generación de culés: "Montjuïc fue el principio, el Camp Nou es donde se escribe la historia", reza el texto en inglés.

Una frase que resume el momento que vive el equipo y el propio Lamine, líder absoluto del equipo en cifras y sensaciones, compartiendo aquí el trono con Pedri. Con la afición volcada en el que será el primer partido en Europa con la licencia 1C y más de 62.000 espectadores en el Camp Nou, el escenario está preparado para que el Barça consiga el pase a cuartos de final de la máxima competición europea.