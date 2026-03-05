Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC Barcelona

El mensaje de Lamine Yamal tras la eliminación de la Copa

La estrella azulgrana agradeció el apoyo de la afición tras la eliminación copera ante el Atlético, mientras varios jugadores del Barça reivindicaron el orgullo del equipo

Lamine Yamal, durante el Barça-Atlético de Copa del Rey

Lamine Yamal, durante el Barça-Atlético de Copa del Rey / Valentí Enrich

Maria Tikas

Maria Tikas

La eliminación del Barça en las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid dejó un golpe duro para el equipo, pero también una sensación de orgullo colectivo tras el esfuerzo por intentar la remontada. Entre los protagonistas de la noche volvió a destacar Lamine Yamal, que pese a no poder evitar la despedida del torneo ofreció otra actuación de gran nivel, confirmando una vez más su gran peso en el equipo con solo 18 años.

Horas después del partido, la joven estrella azulgrana quiso dirigirse a la afición a través de sus redes sociales para agradecer el apoyo que el equipo recibió en el estadio durante toda la noche. Lamine compartió una imagen en blanco y negro del momento en que saltó al terreno de juego del Spotify Camp Nou acompañada de un mensaje claro para los culés.

Gracias por la noche de ayer, culers. Nos quedan muchas cosas por las que estar ilusionados. ¡VISCA EL BARÇA SEMPRE!”, escribió el atacante, sumándose así a las muestras de reconocimiento hacia la afición, que empujó al equipo durante todo el partido en busca de una remontada que finalmente no pudo completarse.

El mensaje de Lamine Yamal tras la eliminación de la Copa

El mensaje de Lamine Yamal tras la eliminación de la Copa / Instagram

El mensaje de Lamine no fue el único. Varios futbolistas de la plantilla azulgrana han compartido desde ayer noche y durante el día publicaciones en la misma línea, poniendo en valor la actitud del equipo pese al resultado. El sentimiento que más se repite es el de orgullo por el esfuerzo colectivo y por la reacción del Barça en una noche exigente.

Dos de los últimos en pronunciarse han sido Gavi y Ferran Torres. El de Foios también quiso mandar un mensaje de unidad y ambición para lo que queda de temporada: “Levantarse y seguir, con todo. Hemos demostrado el equipo que somos y tenemos claro lo que queremos. Juntos. Força Barça”. El canterano, por su parte, dijo que "jugando como ayer y con esta afición entregada vamos a luchar por todo lo que queda, no tengáis ninguna duda". Su regreso está cada vez más cerca.

Ahora el Barça pasa página tras la eliminación copera y centra su atención en los retos que quedan por delante, con la convicción dentro del vestuario de que el equipo ha dado motivos para seguir creyendo en lo que está por venir

