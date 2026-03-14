El mensaje de Lamine: ¿en clave electoral?

Lamine Yamal ha lanzado a través de Instagram un mensaje que podría ser interpretado en clave electoral. El jugador ha publicado una 'story' con uno de los dos candidatos que este domingo se verán en las urnas para elegir al nuevo presidente del FC Barcelona.

Los jugadores de la primera plantilla son socios del FC Barcelona, algo que reciben nada más fichar por el club, por lo que pueden ejercer su derecho a voto. Muchos de ellos han confirmado que acudirán a las urnas y alguno de ellos se ha decantado, como el caso de Robert Lewandowski, quien pidió la continuidad de Joan Laporta.

En el staff técnico, Hansi Flick, también ha dado su apoyo al último presidente, mientras que Deco y Bojan Krkic, por parte de la dirección deportiva, se han mostrado públicamente en diversos actos electorales de Laporta.

El sentir del vestuario puede haberse reflejado en el principal crack del equipo, Lamine Yamal. El jugador ha colgado en sus redes sociales una fotografía junto a Joan Laporta, mostrando la camiseta con el dorsal número '10' y la maqueta del nuevo Spotify Camp Nou el día de su renovación hasta el 2031.

Lamine Yamal junto a Laporta / @lamineyamal

Los jugadores votarán después del partido, como ha explicado Hansi Flick, quien no quiere distracciones antes del Barça-Sevilla, que se disputa a las 16.15 h. Cabe recordar, que los socios del FC Barcelona tienen tiempo hasta las 21.00 h. para depositar su elección en las urnas.

Joan Laporta y Víctor Font son los dos candidatos que han pasado el corte de las firmas y que aspiran a dirigir al Barça durante cinco temporadas más.