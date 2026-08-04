El mensaje de De Jong a Ter Stegen tras su fichaje por el Ajax

El Ajax ha oficializado este martes el fichaje como cedido de Marc-André ter Stegen hasta junio de 2027. El portero alemán abandona por segundo mercado consecutivo el FC Barcelona, que se hará cargo del 85% de su ficha, en torno a 17 millones de euros anuales. Nada más confirmar su incorporación por el club de Ámsterdam, el guardameta ha recibido un cariñoso mensaje de su ya excompañero Frenkie de Jong.

"Hola, Marc, enhorabuena por tu fichaje. Ya te lo dije en persona, pero una vez más, estoy muy contento de que vayas al Ajax. Creo que en el club también están muy contentos", empieza diciendo el centrocampista neerlandés, que formó parte del cuadro ajacied desde 2015 hasta 2019, cuando firmó por el Barça a cambio de 86 millones de euros.

Frenkie de Jong, que estará en el dique seco durante tres o cuatro meses por una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, ha recordado su paso por el Ajax en su mensaje. "Tendrán un buen jugador y una buena persona. La gente en Ámsterdam te cuidará muy bien, como ya hicieron conmigo. Los fans son increíbles, la gente es increíble, el club es muy agradable. Estoy muy emocionado de ver que juegas en el Ajax. Te apoyaré desde aquí y me alegraré. Todo lo mejor, y si quieres saber algo, puedes llamarme", sentenció el jugador de 29 años, que escala posiciones entre los capitanes con la salida de Ter Stegen.

Por su parte, el guardameta alemán ha agradecido el detalle de su excompañero, con el que ha compartido vestuario durante siete temporadas. "Es bueno para mí saber que estoy en buenas manos. Sabiendo que es muy honesto, es muy directo, como probablemente la mayoría de los neerlandeses, me da mucha tranquilidad", explicó Ter Stegen, que en Ámsterdam se reunirá de nuevo con Míchel Sánchez, con quien ya coincidió en el Girona en el tramo final de la pasada temporada.

En su cesión a Montilivi, el portero de Mönchengladbach tan solo disputó dos partidos, antes de sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo que lo dejó fuera el resto del curso, incluido el Mundial. Ahora, en su nuevo periplo en el Ajax, Ter Stegen tratará de recuperar sensaciones y sumar minutos de juego con asiduidad, después de dos años marcados por los contratiempos físicos.