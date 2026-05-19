El mensaje de Joao Pedro tras quedarse fuera de Brasil: "Intenté dar lo mejor de mí"

Se veía venir desde hacía días. La presión a la que estaba sometido el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, para incluir a Neymar en la lista del Mundial acabó con las ilusiones del delantero Joao Pedro, que está en la lista de fichajes del Barça, a pesar de que sus números son muy superiores. El delantero ha vivido el momento con frustración, pero lanzó un mensaje de esperanza en las redes sociales asumiendo la injusticia: "Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Lamentablemente, no fue posible cumplir este sueño de representar a mi país en un Mundial, pero sigo tranquilo y concentrado, como siempre intento ser", afirmó.

Joao Pedro no ha querido entrar en polémicas a pesar de que hay mucha discusión entorno a esta decisión y se limitó a acatar lo que había decidido el seleccionador: "Las alegrías y las frustraciones son parte del fútbol. De ahora en adelante, les deseo mucha suerte a todos los que están ahí y seré un aficionado más animándolos a traer a casa el sexto título", sentenció.

El delantero del Chelsea era conocedor de la situación desde hacía días y ya en las últimas horas le habían filtrado que iba a ser el gran damnificado por la inclusión de Neymar, un futbolista que ha presionado muchísimo a la Federación de su país para entrar en la lista aunque sea para hacer grupo. La realidad es que el exblaugrana está a años luz de ser un futbolista con rendimiento adecuado por lo que es improbable que tenga minutos. Joao Pedro sí que venía participando con la seleçao dado sus buenos números en la temporada y su proyección.

No hay duda que el hecho de no entrar en la lista de Brasil puede facilitarle las cosas al Barça en cuanto a un posible fichaje de cara al próximo mercado de verano ya que su caché no va a subir durante la competición mundialista. El Chelsea esperaba que Joao Pedro se revalorizara más para intentar evitar así su salida hacia el club blaugrana.

Lo que también es evidente es que Joao Pedro tiene claro que si hubiese militado en un equipo como el Barça su rendimiento aún hubiera sido mayor y su imagen sería mucho más respetada en el mundo del fútbol. El Chelsea ha firmado una pésima temporada y eso ha provocado que el brasileño tampoco haya podido brillar a pesar de ser uno de los futbolistas más destacados de la plantilla. Habrá que ver si esta situación provoca que fuerce su salida del club londinense para enrolarse en un proyecto en el que pueda ganar títulos importantes y realce su carrera futbolística. No ir al Mundial ha supuesto un disgusto tremendo para el delantero.