El mensaje de Joan Garcia tras ser operado de la rodilla

El guardameta catalán ya cuenta los días para volver a enfundarse los guantes y defender la portería del Barça

Golpe duro al Barça: caen Joan García y Raphinha por lesión

Adrià Fernández

Joan Garcia fue intervenido el sábado al mediodía de una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, debido a la rotura de menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió en la última acción del encuentro entre el FC Barcelona y el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere. El club blaugrana confirmó que la intervención fue según lo previsto y se mantiene el tiempo aproximado de baja anunciado anteriormente: será de cuatro a seis semanas, en función de su evolución.

Pasadas 24 horas desde que se llevó a cabo la intervención quirúrgica, el guardameta ha publicado una imagen en su perfil de Instagram para transmitir calma y tranquilidad a los aficionados, asegurando que la operación había sido un éxito.

"Ha salido todo bien culers. ¡Con ganas de volver! Gracias por los mensajes y el apoyo", escribió el guardameta en una publicación en su perfil oficial de Instagram.

En ella, además, aparece acompañado por dos de sus compañeros y mejores amigos del vestuario blaugrana: Dani Olmo y Pedri. El tinerfeño, además, también fue a visitar a Gavi esta semana cuando fue intervenido, también, de su rodilla; además de Ronald Araujo y Lamine Yamal.

Lo que se pierde

La primera gran cita en la que estará ausente Joan Garcia será este miércoles ante el Paris Saint-Germain, un encuentro correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League, además de los partidos ligueros frente a la Real Sociedad y Sevilla.

El arquero catalán tampoco tendrá opciones de ser internacional por primera vez en su carrera y ser convocado por Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre). Y tampoco llegará a los compromisos del Barça inmediatamente posteriores al parón, en casa frente al Girona (18 de octubre) y el Olympiakos (21 de octubre). Ni, salvo sorpresa mayúscula, al clásico del Santiago Bernabéu (26 de octubre).

