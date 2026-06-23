Mensaje de Iñaki Peña al barcelonismo en su adiós: "Despedirse siempre es duro, pero me voy con tantos recuerdos..."

Se va sin hacer ruido y con una mochila de recuerdos imborrable. Llegó muy joven a la cantera blaugrana procedente del Villarreal y nadie le ha regalado nada en sus 14 años vinculado al Barça.

Des del Infantil A al primer equipo pasando por dos cesiones y mucho esfuerzo para demostrar que tenía nivel para defender la portería blaugrana.

Iñaki Peña se ha formado en la cantera del Barça / FCB

Tuvo que picar mucha piedra y acabó logrando su objetivo de jugar de manera regular en el primer equipo tras la lesión de Ter Stegen.

Iñaki Peña ha estado 14 años vinculado al Barça / FCB

Flick le dio la confianza en primera instancia pero acabó apostando por Sczesnyi. Iñaki empezó bien en el Elche pero también acabó perdiendo la titularidad en su segunda cesión tras haber jugado anteriormente en el Galatasaray.

El comunicado de Iñaki Peña

Ahora iniciará una nueva etapa en el fútbol griego. Antes de incorporarse al Panathinaikos, Iñaki Peña se ha despedido con este post en Instagram que reproducimos de manera íntegra: "Llegué al Barça en 2012, muy nervioso, con un enorme sueño por delante, y sin saber todo lo que estaba a punto de vivir aquí. Los primeros días en La Masia, nuevos compañeros, viajes, noches inolvidables... Hubo días buenos y otros que te enseñaban cosas en silencio, pero con el tiempo, este club se convirtió en una parte muy importante de mi vida.

Aquí crecí como portero, pero sobre todo como persona. Defender la portería del Barça ha sido una enorme responsabilidad y un gran honor. Cada vez que tuve la oportunidad, intenté dar lo mejor de mí, con respeto por esta camiseta y por todo lo que representan estos colores.

Todos estos años he compartido momentos increíbles con compañeros, entrenadores, personal del club y personas que a menudo pasan desapercibidas, pero que hacen que todo funcione. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para todos ellos.

Iñaki Peña se une al Panathinaikos por tres temporadas / Gorka Urresola Elvira/SPORT

Hoy me despido de un lugar que ha sido mi casa durante la mitad de mi vida. Despedirse siempre es duro, pero me voy con tantos recuerdos, con todo lo que he aprendido y con personas que siempre estarán conmigo.

Gracias a todos los que habéis estado a mi lado estos últimos años. Nos vemos por el camino, FC Barcelona."

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En SPORT queremos desearle toda la suerte del mundo a Iñaki Peña. En el Panathinaikos militará otro alumno de la mejor escuela de fútbol del mundo. La Masia sigue expandiéndose por todo el planeta.