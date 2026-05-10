El mensaje de Hernández Hernández a Vinicius y Pedri antes del Clásico: "Si tenemos a veinte tíos alrededor..."

En un Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, cualquier detalle es analizado con lupa. En esta ocasión, en el Spotify Camp Nou, ha llamado la atención la charla entre Alejandro Hernández Hernández, colegiado del encuentro, y los capitanes de ambos equipos, Pedri y Vinicius, que recibieron las indicaciones del canario antes del pitido inicial.

Brasileño y canario fueron los encargados de acudir al sorteo de campo con Alejandro Hernández Hernández antes de empezar el encuentro. Gracias a la implementación reciente de la 'Ref Cam', los aficionados pueden ver desde sus pantallas la vista del colegiado de los partidos de LaLiga EA Sports, una perspectiva hasta ahora inaudita que permite ver de cerca lo que sucede en el verde cada encuentro.

En esta ocasión, Alejandro Hernández Hernández tuvo unas palabras con Pedri y Vinicius, capitanes de ambos equipos, antes del pitido inicial: "Solo los tres nos vamos a entender mejor que si tenemos a veinte tíos alrededor, así que os dejo en vuestras manos la ayuda", apuntó. "Si no, voy a tener que solucionarlo yo y va a ser peor", dijo.

"Con calma; sois capitanes, con tranquilidad y buenas formas, con los brazos abajo y con respeto. Será un partido importante también para nosotros, no lo olviden. Mucha suerte y disfruten del partido, intentemos que sea fácil para todos". Un mensaje que no pasó desapercibido y precedió al pitido inicial del partido.