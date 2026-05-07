El mensaje de Gavi antes del Clásico: “Hay que ir al 200%”

El Barça afronta este domingo un Clásico que puede hacerle campeón. Los azulgranas reciben al Real Madrid en un duelo cargado de simbolismo y trascendencia: sería una imagen histórica, porque nunca antes el Barça había conquistado una Liga frente al eterno rival y además en el primer clásico en el nuevo Spotify Camp Nou. Y en una cita de este calibre, todo apunta a que Gavi tendrá un papel importante.

El centrocampista andaluz llega al tramo decisivo de la temporada habiendo recuperado protagonismo tras superar otra larga lesión. Intenso, competitivo y profundamente culé, Gavi representa mejor que nadie el espíritu con el que el Barça quiere afrontar el partido. En declaraciones a los medios del club, el canterano remarcó la necesidad de vivir el duelo con máxima concentración: “Tenemos que estar muy concentrados y mentalizados para este partido. Al final un clásico siempre se vive muy intenso”.

Gavi también transmitió confianza en el momento del equipo y en la manera en la que se ha preparado el encuentro. “Veo al equipo muy bien entrenando y mentalizados y concentrados para este partido, que es muy importante para nosotros y para la afición”, explicó.

Desde la cantera

Para Gavi, los Clásicos forman parte de su vida desde la etapa formativa. “Un clásico es... bf. Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, he jugado muchísimos”, recordaba, antes de asegurar que “tampoco hay mucha diferencia entre un clásico con el primer equipo y uno con las categorías inferiores”. El centrocampista tiene claro qué exige un partido así: “Se tiene que ir al 200% para ganarlo”.

Además de tener la Liga al alcance, el Barça mantiene vivo otro reto histórico: alcanzar los 100 puntos e igualar la mítica Liga de Tito Vilanova de 2013. “Estamos haciendo un temporadón. Hay que ganar este clásico y los partidos restantes para llegar a los 100 puntos, que sería algo histórico”, sentenció Gavi