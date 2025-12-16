FC Barcelona
El mensaje de Flick a la plantilla del Barça
El técnico barcelonista ha dejado claras sus intenciones a la plantilla antes del viaje a Guadalajara
Hansi Flick destaca por ser un técnico riguroso al que no le gusta dejar ningún cabo suelto. La Copa del Rey es una competición a la que le da la misma importancia que el resto y los jugadores ya saben que el míster los quiere a todos al cien por cien.
El mensaje de Flick ha sido contundente. El Barça va a por la Copa con la máxima seriedad convocando a todos los futbolistas de la primera plantilla disponibles, incluido el tercer portero, Joan Garcia, que no va a jugar. No hay concesiones con la competición copera y los jugadores ya lo saben.
El entrenador teutón ni tan siquiera ha dado descanso a Robert Lewandowski, quien arrastraba unas molestias que le impidieron tener participación en el último partido de Liga frente a Osasuna.
La Copa es un objetivo del Barça y no caben confianzas. Ni tan siquiera por medirse a un equipo de Primera Federación que ocupa zona de descenso. Los pesos pesados del equipo se han subido al avión rumbo a Madrid con el resto de la plantilla para la disputa del choque.
Eso sí, en el once titular seguramente habrá una mezcla de titulares con los que disponen de menos minutos o incluso canteranos. Tommy Marqués, por ejemplo, podría tener la oportunidad de debutar con el primer equipo.
También es una gran ocasión para Marc Bernal y que continúe cogiendo ritmo de competición. En cualquier caso, el encuentro no será ni mucho menos un banco de pruebas.
Flick exige el máximo a sus jugadores, en cada entrenamiento y, por supuesto, en cada partido. El 'Dépor' de Guadalajara no será una excepción y el equipo debe salir con la intensidad propia de un partido de competición oficial. El mensaje está claro: Prohibido relajarse.
