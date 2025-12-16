El mensaje de Flick a la plantilla del Barça

Hansi Flick destaca por ser un técnico riguroso al que no le gusta dejar ningún cabo suelto. La Copa del Rey es una competición a la que le da la misma importancia que el resto y los jugadores ya saben que el míster los quiere a todos al cien por cien.

El mensaje de Flick ha sido contundente. El Barça va a por la Copa con la máxima seriedad convocando a todos los futbolistas de la primera plantilla disponibles, incluido el tercer portero, Joan Garcia, que no va a jugar. No hay concesiones con la competición copera y los jugadores ya lo saben.

El entrenador teutón ni tan siquiera ha dado descanso a Robert Lewandowski, quien arrastraba unas molestias que le impidieron tener participación en el último partido de Liga frente a Osasuna.

La Copa es un objetivo del Barça y no caben confianzas. Ni tan siquiera por medirse a un equipo de Primera Federación que ocupa zona de descenso. Los pesos pesados del equipo se han subido al avión rumbo a Madrid con el resto de la plantilla para la disputa del choque.

Tommy y Dro son alternativas de oro para Flick / Valentí Enrich

Eso sí, en el once titular seguramente habrá una mezcla de titulares con los que disponen de menos minutos o incluso canteranos. Tommy Marqués, por ejemplo, podría tener la oportunidad de debutar con el primer equipo.

También es una gran ocasión para Marc Bernal y que continúe cogiendo ritmo de competición. En cualquier caso, el encuentro no será ni mucho menos un banco de pruebas.

Flick exige el máximo a sus jugadores, en cada entrenamiento y, por supuesto, en cada partido. El 'Dépor' de Guadalajara no será una excepción y el equipo debe salir con la intensidad propia de un partido de competición oficial. El mensaje está claro: Prohibido relajarse.