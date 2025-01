¿Mensaje de Flick para forzar las salidas de Christensen y Ansu del Barça?

Pudo ser un mensaje en toda regla de Hansi Flick hacia Christensen y Ansu Fati. Los dos futbolistas se quedaron sin jugar un solo minuto ante el Valencia a pesar de que el partido estaba solventado a la media parte y el técnico alemán gastó los cinco cambios para dar descanso a varios jugadores. Todo indica que no tenían problema físico alguno porque estaban dentro de la lista de convocados, por lo que no salieron por decisión técnica. Una más cuando se acerca el cierre de mercado. Y el mensaje parece clarísimo porque podrían no tener oportunidades de aquí a finales de temporada por lo que la puerta estaría abierta.

Sorprendió, sobre todo, la ausencia de Christensen. No en el once titular porque sale de lesión, pero sí en la ronda de cambios ya que el danés necesita minutos para coger ritmo. En los últimos días han surgido rumores sobre una posible salida ya que hay overbooking de centrales y Eric Garcia cuenta para Flick. Por ahora, Christensen se mantiene firme y quiere acabar la temporada para pensar lo que hace en verano si no juega. Tiene contrato hasta el 2026 y varios equipos están interesados en él. Su salida generaría mucho límite salarial. Flick ha hablado con él para dejarle claro que hay otros jugadores por delante de él.

El caso de Ansu Fati está aún más claro. Tras su regreso de la lesión, Flick le ha dejado fuera de algunas convocatorias, en las que ha preferido, incluso, meter en la lista a canteranos del filial. El entrenador le ha dejado clara la situación y le ha abierto la oportunidad de salir cedido para que tenga minutos en otro equipo. Por ahora, Ansu se ha plantado y solo piensa en seguir en el Barça pero queda poco más de una semana para cerrar el mercado y puede pasar de todo.