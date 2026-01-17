Mensaje de Flick a Dro: "Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%"

Hansi Flick recibió este viernes una noticia muy decepcionante. Dro le comunicó, tal como avanzó SPORT en exclusiva, que dejará el FC Barcelona en este mercado de invierno. El joven centrocampista gallego, al que consideraba una pieza clave de futuro, abonará en los próximos días su cláusula de rescisión de seis millones de euros para desvincularse del club blaugrana y firmar con uno de los clubes 'grandes' de Europa que andan tras sus pasos, con el PSG como candidato mejor posicionado.

El entrenador alemán, como no podría ser de otra forma, fue preguntado por este tema en la rueda de prensa previa al partido del Barça contra la Real Sociedad correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025/26. Hansi no pudo esconder su frustración a pesar de que intentó no pronunciarse al respecto... y envió un mensaje muy contundente no solo a Dro, sino también al resto de canteranos de La Masia.

"Somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo actualmente. A los canteranos de la Masia les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores", opinó. "Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no", añadió sobre el caso específico de Dro.

Visiblemente enfadado, y a pesar de que se tuvo que morder la lengua en varias ocasiones, el técnico alemán realizó otra reflexión con un destinatario muy claro: "Para mí es sobre entrenar cada día. Tengo mucha experiencia con jugadores jóvenes. Vemos el potencial que tienen y hacemos un plan basándonos en las actuaciones, su actitud, su profesionalidad... Queremos ver cómo los podemos ayudar. Están jugando en uno de los mejores equipos, con grandes jugadores. No es fácil tener minutos, pero cada entrenamiento con este equipo te hace mejor. Eso lo que quiero ver"

Después de ganar la Supercopa de España y avanzar hacia los cuartos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona visita este domingo Anoeta con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones en LaLiga. Salida complicada para el líder de Primera ante una Real Sociedad que encadena más de un mes sin perder. Con Pellegrino Matarazzo en el banquillo, el conjunto vasco ha empatado contra el Atlético de Madrid y ganado al Getafe en la competición doméstica y ha eliminado a Osasuna en Copa.