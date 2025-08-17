'Mensaje' de Flick a Casadó

Si en alguna zona del campo tiene Hansi Flick 'overbooking' y muchísimo y muy bueno donde escoger es en la sala de máquinas. El técnico germano puede hacer dos centros del campo titulares y aún le sobrará una pieza cuando Marc Bernal esté en condiciones para competir.

El tridente titular este pasado sábado en Son Moix fue De Jong-Pedri-Fermín. El onubense pasó por delante de Dani Olmo, que el curso pasado (cuando estuvo sano) fue titular con más asiduidad. El de Tegueste y el neerlandés parecen intocables dentro del imaginario del técnico alemán.

UN ROSTER EN EL MEDIO BRUTAL

Pero es que si restamos a los tres futbolistas que salieron de inicio ayer en la isla, nos quedan Dani Olmo, Gavi, Casadó y Bernal. Cuatro jugadores que serían titulares en prácticamente cualquier equipo del viejo continente. La competencia es máxima y los minutos estarán carísimos, si bien hay mucha tralla por delante, el calendario es muy denso, habrá bajas. Y nunca sobran piezas.

Roony Bardghji celebra con Marc Casadó su primer gol con el FC Barcelona / Valentí Enrich

En la segunda mitad en Mallorca entrarón Gavi y Olmo como revulsivos para Flick. Quien no sumó ni un minuto fue Marc Casadó, que el primer tramo del curso pasado, con la grave lesión de Bernal, fue intocable para el técnico alemán.

Con Frenkie todavía de baja, la irrupción del de Sant Pere de Vilamajor fue balsámica. Pese a no contar con experiencia en la élite, el vallesano se salió y sostuvo en varios encuentros el centro del campo del equipo en la espectacular racha que enlazó el Barça en los primeros dos-tres meses del curso 2024/25.

CON FRENKIE AL 100%, EL PIVOTE ESTÁ COMPLICADO

El panorama de cara a este arranque de la 2025/26 es bastante distinto para Marc. Con Frenkie de Jong al 100% y siendo uno de los hombres de la máxima confianza de Flick, las posibilidades de entrar en el pivote se reducen bastante. Además, el regreso de Marc Bernal (si bien irá entrando progresivamente) es inminente.

Está muy muy caro disfrutar de minutos en la medular del Barça. Ya se vio en Mallorca, donde Casadó no entró entre los cinco elegidos de Flick para la segunda mitad. Eso no significa que no vayamos a verlo porque en breve empiezan los dos partidos semanales y el técnico irá dosificando al neerlandes en el pivote.

Casadó admite en 'La Sotana' que pitó el himno del Real Madrid / El Chiringuito

Tras un verano algo movido en el que ha sonado en un par de ocasiones una hipotética salida de Casadó (el Barça y el entorno del jugador han recibido ofertas), el de Sant Pere de Vilamajor ya ha comprobado lo complicado que será disfrutar de minutos en su Barça.

Culé hasta la médula, Marc siempre se ha dejado la piel por el club. Y ha comunicado siempre a sus agentes que no oyeran las propuestas que iban llegando. Sobre todo de la Premier League, donde varios clubes (el Chelsea entre ellos) se han interesado.