El mensaje de Fermín López tras caer lesionado

Piedra en el camino de Fermín López. Tras ganar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos y vivir un verano de ensueño, el de El Campillo ha sufrido un varapalo importante en este arranque de temporada. Llamado por Santi Dénia para la convocatoria de la sub'21, el andaluz ha tenido que regresar a Barcelona tras sufrir una lesión en el primer día de concentración.

Fermín podría estar entre tres y cuatro semanas de baja por una rotura de fibras. La RFEF ha emitido un comunicado oficial informando de la lesión y el Barça lo ha confirmado. El propio Laporta, de hecho, ha hecho referencia a su baja durante su comparecencia ante los medios de comunicación de este martes.

Fermín ha publicado en sus redes sociales un mensaje una vez sabido el alcance de ese contratiempo. Una frase en inglés: 'There are falls that will make you fly'. 'Hay caídas que te harán volar'. Unas palabras de motivación con una foto un blanco y negro en el que se ve como una sombra.