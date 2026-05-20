El mensaje de Fermín después de su operación

El centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, está superando el duro golpe que supuso para él la lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho que le dejó fuera del Mundial de 2026, y dejar atrás de manera positiva la intervención quirúrgica a la que se sometió este pasado martes 19 de mayo le ha hecho sentir que ya está avanzando para regresar cuanto antes a los terrenos de juego. Así lo transmitió en el mensaje que subió a sus redes sociales una vez que ya ha superado el postoperatorio y empieza a pensar en el proceso de recuperación.

En su mensaje, Fermín tranquiliza y da ánimos a sus seguidores, confirmándoles que todo va según lo previsto y que está con fuerzas para afrontar lo que viene a partir de ahora, y mostró su agradecimiento por los mensajes y las muestras de apoyo que ha recibido, especialmente de sus compeñaros de equipo a los que va a animar con todas sus fuerzas en la cita mundialista.

El mensaje de Fermín López en las redes sociales / INSTAGRAM

"La operación fue todo un éxito y ya estoy pensando en volver más fuerte, tanto física como mentalmente", asegura el centrocampista anadaluz del Barça. "La vida y el fútbol pueden ser crueles cuando menos te lo esperas o te lo mereces, pero hay que aceptar que todo esto forma parte del camino. Este es un momento muy difícil para mí y otro reto en mi carrera, uno que superaré; no tengo ninguna duda al respecto. Ahora es momento de animar a la selección nacional y a mis compañeros desde casa. Desde el fondo de mi corazón, les doy las gracias...".

Fermín se encontraba entre los internacionales que formaban la prelista de 55 jugadores elaborada por el seleccionador español Luis de la Fuente de cara a la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canada y se daba por hecho que iba a ser uno de los elegidos el próximo lunes25 de mayo para integrar la lista definitiva de 26 futbolistas que afrontará el reto de sumar la segunda estrella para España.

El comunicado médico no especificó el tiempo de recuperación que necesitará Fermín López para volver a los terrenos de juego, aunque se estima que serán entre dos y tres meses el tiempo que deberá de estar de baja el mediapunta blaugrana.

Además del Mundial, Fermín no podrá seguir la pretemporada con el resto de la plantilla del Barça -está previsto que Hansi Flick se ponga al frente de los jugadores a partir del 15 de julio y que de manera paulatina se reincorporen todos, en función de sus compromisos de selección. Por tanto, podría estar en condiciones de empezar a jugar en las primeras jornadas de la próxima Liga 2026/27.