El mensaje con mucha fe de Roony Bardghji sobre la remontada

El vestuario del Barça se ha empezado a conjurar para soñar con una remontada el próximo 3 de marzo frente al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Pese al doloroso 4-0 encajado en el Metropolitano, el equipo salió enrabietado y no tira ni mucho menos la toalla.

Uno de los jugadores que se ha expresado ha sido el joven Roony Bardghji a través de las redes sociales. El extremo sueco vivió el partido en el banquillo, pero su mensaje demuestra las ganas que tiene el conjunto barcelonista de levantar un marcador realmente adverso. Sería una manera de hacer historia.

Roony, de 20 años, ha participado hasta la fecha en 18 partidos en los que ha marcado 2 goles y ha repartido 4 asistencias. En total, el delantero ha disfrutado de 502 minutos en su primera temporada en el FC Barcelona.

El jugador está implicado y en una story de Instagram expresó su intención de intentare la proeza: "Nunca pierdas la esperanza, cuando te parezca que ya es el final, Dios encontrará un camino".

Un mensaje cargado de fe y con el que quiere poner su grano de arena para levantar a un vestuario que quedó afectado tanto por la superioridad mostrada por el conjunto rojiblanco como por el arbitraje de Martínez Munera al anular un gol a Cubarsí y ser condescendiente con el juego duro del Atlético de Madrid.