El mensaje de Evaristo, el primer '9' brasileño del Barça, a Gabriel Jesus

Evaristo de Macedo es un grande. Fue un crack, el primer 'extraclase' brasileño que triunfó en el Barça y su éxito sirvió para abrir el camino, décadas después, para otros compatriotas suyos de la talla de Romário, Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho Gaúcho.

El Barça y el barcelonismo siempre han sabido reconocer el extraordinario rendimiento que tuvo este delantero centro carioca, nacido en Río de Janeiro en 1933 y que vistió la camiseta blaugrana entre 1957 y 1962, con una media goleadora cercana al 0,8 tantos por partido: firmó 181 tantos en 237 encuentros, en los que ganó dos Ligas (1958/59 y 1959/60), una Copa de España (1958/59) y dos Copas de Ferias (1957/58 y 1959/60).

Un verdadero 'craque'

Era un '9' goleador, de una técnica depurada, exponente de la escuela clásica brasileña, que remataba con las dos piernas, tenía un juego aéreo imponente. Sacaba el máximo partido de su complexión atlética y su valentía. Formó durante un lustro un tándem de muchos quilates con Eulogio Martínez.

En su país, Evaristo es una figura respetada, ídolo en el Flamengo, club en el que triunfó antes de dar el salto al Barça, y mantiene aún hoy un récord que da fe de su grandeza como futbolista. Es el único internacional canarinho que ha marcado cinco tantos en un mismo encuentro con la Seleção, lo que tiene un mérito de valor incalculable teniendo en cuenta que Brasil ha contado con algunos de los mejores cracks ofensivos de la historia del fútbol: Pelé, Garrincha, Rivellino, Tostão, Zico… hasta llegar a Neymar Jr., pasando por los cuatro ases blaugranas: Romário, Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho Gaúcho, todos ellos campeones del mundo.

Evaristo es toda una institución en Brasil y guarda muy buenos recuerdos de su etapa en el FC Barcelona / J. PIERA

Evaristo logró la manita el 24 de marzo de 1957 en la goleada por 9-0 a Colombia, en el Campeonato Sudamericano, que se estaba disputando en Lima (Perú). Una hazaña que el próximo año llegará a los 70 años.

Aquel fue un torneo clave en la vida del atacante carioca, porque el secretario técnico del Barça, Josep Samitier, se había desplazado a Perú en busca de un delantero centro y regresó a la Ciudad Condal con Evaristo fichado, después de cerrar la operación en Río de Janeiro.

Hoy Evaristo de Macedo tiene 93 años y vive jubiliado en el barrio de Leblon, uno de los más exclusivos de Río de Janeiro, a un paso de la playa de Ipanema. En los últimos años, ha recibido varios homenajes y se ha convertido en una figura mediática gracias a los éxitos de los pódcasts en los que expupilos explican anécdotas suyas a lo largo de su exitosísima y dilatada carrera como entrenador.

Evaristo con la camiseta del Barça en una imagen de 2005 / SPORT

Orgullo culer en Río de Janeiro

Evaristo siempre ha ejercido de barcelonista. Y a petición de SPORT, y gracias a la colaboración de su familia, ha querido enviar un mensaje de apoyo a su compatriota, Gabriel Jesus, el flamante nuevo delantero centro del Barça.

“Gabriel, honra la camiseta con el número 9 que llevé en el Barcelona y que todavía hoy recuerdo con mucha nostalgia”, ha señalado el exdelantero, ‘bendiciendo’ el fichaje del atacante paulista, ex del Palmeiras, Manchester City y Arsenal, por el que muestra un gran cariño. Y es que Gabriel Jesus, por su calidad, profesionalidad y forma de ser, es un futbolista muy querido y apreciado en su país.

Gabriel Jesus, un '9' brasileño de calidad contrastada para el Barça / Gorka Urresola Elvira / SPO

Es cierto que Evaristo, durante su etapa blaugrana, llevó fundamentalmente el dorsal 8, al que siempre se le ha asociado, pero hay registros también con el 9, que definía su posición en el campo, al igual que el 10.

Evaristo es leyenda y patrimonio del barcelonismo, que vibra con el éxito de los brasileños en Barcelona. Es el segundo exjugador en vida que jugó partidos oficiales con el club blaugrana. El primero es Dagoberto Moll y el tercero es Hermes González.