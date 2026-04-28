Mensaje esperanzador de Raphinha en el Barça

Como contamos hace unos días en SPORT, Raphael Días Belloli ya ve la luz al final del túnel. El brasileño, lesionado desde aquel fatídico amistoso con Brasil en Estados Unidos, se ha perdido el tramo decisivo del curso con el Barça. No pudo estar en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid y tanto Flick como el resto del equipo echaron muchísimo de menos su garra y su empuje en la presión y sus desmarques de rotura al espacio.

Raphinha, al término del partido en el Metropolitano / Juanjo Martín / EFE

El Barça le dio unos días de descanso y los aprovechó para marcharse a Brasil y rodearse de los suyos para asimilar y digerir que no iba a estar con sus compañeros del Barça para estos encuentros. A ese contratiempo hay que añadir que desde un sector del barcelonismo se ha criticado que el futbolista de Porto Alegre se empleara con tanta intensidad en un partido intrascendente.

Raphinha volvió a lesionarse en un amistoso con Brasil / Sebastiao Moreira / EFE

Aunque quizás los dardos deberían dirigirse a quien permite que se juegue un encuentro amistoso en la otra punta del planeta a las puertas de que los clubes se lo jueguen absolutamente todo y con toda la carga ya que llevan de tantos meses de competición.

Estancia en Brasil

En cualquier caso, Rapha pasó unos días en casa, en Brasil, acompañado de su hijo y de su mujer y también de sus padres y familia cercana y amigos con ese beneplácito del Barça. Regresó, acudió al Metropolitano para hacer piña con sus compañeros, sufrió en sus carnes una durísima eliminación de la Champions. Y puso el chip en regresar cuanto antes para poder sumar de cara a los últimos duelos ligueros para amarrar el campeonato.

Raphinha, tras su llegada a Barcelona / Dani Barbeito

La semana pasada estaba ya tocando césped a cierta intensidad y está previsto que este miércoles pueda hacer ya parte de la sesión con sus compañeros. Algo que gana fuerza después del mensaje que ha colgado en su cuenta de Instagram compañado de tres fotos besándose el escudo del Barça: "Loading...", dice el gaucho. Lo que vendría a ser "cargando". Que ya acaricia esa vuelta con el grupo y a la competición.

Veremos si Flick decide ya convocarlo para este sábado en Pamplona o se espera ya al clásico ante el Madrid del 10 de mayo. Este martes acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a seguir con su puesta a punto. También estuvo haciendo trabajo voluntario Szczesny.