El mensaje esperanzador de Lamine Yamal

Lamine Yamal ha lanzado un mensaje plagado de optimismo para los barcelonistas. El joven futbolista ha elegido la red de Instagram para publicar una 'story' en la que explica cómo se siente a pocas horas del partido ante el Chelsea en Stamford Bridge correspondiente a la liguilla de la Champions League.

El jugador pone imágenes de sus últimas actuaciones con el FC Barcelona en las que demuestra que la pubalgia está muy superada. Su rendimiento está volviendo a ser óptimo marcando las diferencias en los metros finales.

Lamine escribe el mensaje entre imagen e imagen en el que afirma que "me siento yo mismo otra vez, renovado, recargado, reconcentrado sin nada que me impida de ser... yo mismo".

No hay mejor noticia para los culés que poder apreciar como su estado de ánimo es óptimo. A ello hay que añadir el nivel futbolístico que ha recuperado gracias al tratamiento conservador que ha seguido para superar la pubalgia.

Lamine Yamal estuvo dos semanas trabajando de manera intensa durante el parón de selecciones y se notó su mejora con un gran partido frente al Athletic, que corroboró con dos asistencias a Ferran Torres.

Ahora quiere mostrarse al mundo en el gran escaparate que es la Champions League. El Chelsea-Barça es el gran partido de la jornada y Lamine Yamal quiere estar a la altura como potencial mejor futbolista del planeta.