El mensaje de esperanza de Henry hacia el Barça: "Lo mejor es que ahora viene el Madrid"

Thierry Henry se ha convertido en una de las voces más escuchadas por el barcelonismo. El exjugador nunca ha escondido el entusiasmo por el equipo de Flick y quedó abatido por la eliminación aunque dio varias claves optimistas para el futuro: "Lo mejor que le puede pasar al Barça ahora es jugar contra el Madrid. El partido que quieres, para asegurarte de que no te quedas demasiado tiempo con esa sensación, es jugar contra el Real Madrid. Ese es el partido que quieres, porque la ciudad te vuelve a meter en la dinámica, la situación en LaLiga te vuelve a meter en ella, y es El Clásico. Eso es lo que quieres, y vamos a descubrir si están bien o no de inmediato. Son cuatro puntos. Casi puedes lograrlo ganando allí, especialmente contra tu archirrival y olvidarte de la eliminación de la Champions”, dijo a la 'CBS'.

Henry reconoció que la derrota ante el Inter es muy dura y que los jugadores les va a costar olvidarla: "Siento que te preguntas a ti mismo si eso realmente pasó. Sabes, cuando te despiertas y pierdes un partido así, he estado en esa situación, perder una final de la Copa del Mundo, una final de la Champions, una semifinal, o lo que sea. Te despiertas y piensas: ¿eso pasó de verdad? ¿Lo soñé? O más bien, no fue un sueño, fue una pesadilla. Es difícil”, comentó.

De hecho, Henry también ha pasado por situaciones de este tipo: "No duermes. No sé si ellos van a dormir esta noche. Primero que nada, incluso cuando ganas, no duermes, porque estás demasiado emocionado. Pero cuando pierdes… Yo nunca volví a ver la final de la Champions que perdí contra el Barcelona (con Arsenal en 2006), nunca volví a ver la final del Mundial que perdí contra Italia. Son cosas duras y te quedan con el tiempo, pero hay que sobrevivir con ello".

El exblaugrana, eso sí, agradeció el espectáculo que está dando el Barça esta temporada: "Me he estado aburriendo viendo fútbol últimamente, en los últimos uno o dos años. Si soy realmente sincero, me he sentido muy aburrido. Así que, gracias Inter, gracias Barcelona porque han sabido recuperar el espectáculo.”