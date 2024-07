El mensaje de despedida de Marc Guiu

Ya es oficial. Tras semanas de especulación, el Chelsea ha hecho oficial el fichaje de Marc Guiu para las próximas cinco temporadas. El delantero de Granollers, que debutó esta temporada de forma meteórica con un gol a los pocos segundos de pisar el césped gracias a la oportunidad que le dio Xavi Hernández, se va a Londres después de once años vistiendo la camiseta del Barça.

Tras el sorprendente movimiento, el propio jugador ha querido despedirse de los aficionados del FC Barcelona con una emotiva carta que ha compartido en sus redes sociales para decir adiós al club de su vida:

"Culés, cuando empecé mi camino al Barça con sólo 7 años, no podía imaginarme las experiencias que iba a vivir vistiendo la camiseta azulgrana. Han sido 11 años espectaculares, con muchos goles, triunfos y alegrías que me han hecho crecer como persona y jugador.

Ahora me toca decir hasta pronto. Ésta ha sido la decisión más dificil de mi vida, sé que no será fácil, como nada lo ha sido durante mi carrera, pero creo que es el camino profesional que debía elegir.

El Barça siempre estará a mi lado, ese sentimiento no cambiará pase lo que pase. Espero que en un futuro nuestros caminos vuelvan a unirse y que el Barça pueda ganar muchos títulos y pueda conseguir muchos éxitos. Desde la distancia lo celebraré como un culé más.

Lo cierto es que sólo puedo tener palabras de agradecimiento por el club que me ha formado. Por eso, me gustaría dar las gracias a toda la familia azulgrana, entrenadores y coordinadores, que tanto me han ayudado, enseñado y apoyado; a los fisioterapeutas y doctores, por los cuidados y recuperaciones expreso; al personal de la Masía, educadores, taxistas para cuidar de mí y para transmitirme unos valores que siempre llevaré dentro; a los aficionados que me han animado desde el primer día, a todos mil gracias; y también especialmente a todos y cada uno de los compañeros y amigos, por tantas sonrisas y tantos partidos que hemos ganado juntos, algunos de ellos serán siempre mi familia.

Os estaré apoyando desde la distancia. Ahora y siempre, Visca el Barça!"