El mensaje más culé de un Xavi Espart que quiere volar con el Barça

Ha vivido unos meses brutales Xavi Espart en el Barça. No solo cumplió su sueño de pequeño de estrenarse con la primera plantilla (y además en un escenario mítico como Saint James' Park), sino que pudo consolidarse a las órdenes de Hansi Flick y disputar un total de seis encuentros oficiales con el primer equipo (uno de ellos como titular).

Espart Cortés y Tommy son habituales en las convocatorias de Flick / Dani Barbeito

Pese a sufrir una lesión de rodilla en el primer tercio de campaña, tras regresar volvió a contar para el técnico alemán. Ya en el debut en Newcastle, en un contexto tan imponente como unos octavos de final de la Champions, el barcelonismo (la mayor parte de él) descubrió a un jugador con personalidad, tranquilo y que supo sobrellevar la presión. En casa toda la familia es culé y aquella estampa ya se quedará para siempre.

Un lateral 'made in Barça'

"Xavi Espart es un lateral muy moderno, un jugador polivalente, que puede jugar de '6' e incluso de '8'. Se puede meter por dentro, con mucha calidad. Juega muy bien a fútbol", aseguraba para SPORT hace unos días Albert Sànchez.

Xavi Espart y Cancelo, dos jugadores que aspiran a formar parte del próximo roster de laterales en el Barça / SPORT

El maresmense ha publicado recientemente un vídeo-resumen en sus redes sociales de lo que ha sido su irrupción en el primer equipo y de unos meses que se guardará para siempre. Como toda su familia, Xavi es culé, iba al Spotify Camp Nou de pequeñito y ahora todos viven con orgullo la oportunidad que ha cazado al vuelo.

En la publicación, Espart añade el siguiente mensaje: "Esta temporada ha sido espectacular. Estoy muy feliz por todo lo que he vivido, por el trabajo realizado y por todas las experiencias compartidas. Ahora toca seguir luchando y dando lo máximo para defender siempre estos colores, para seguir sumando momentos con los colores de mi vida".

El objetivo principal y primordial es hacer una buena pretemporada y ganarse un puesto en la primera plantilla. Flick ya sabe de lo que es capaz, pero formar parte indefinida del primer equipo azulgrana está carísimo. Y Xavi quiere dejarse todo para hacerlo posible. Antes, disputará el Europeo sub'19. Se concentrará a partir del 11 de junio.