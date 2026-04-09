El mensaje de Cubarsí tras su noche fatídica ante el Atlético

Pau Cubarsí se expresó a través de las redes sociales después de la desgraciada acción que supuso la tarjeta roja en un choque con Giuliano Simoene. El jugador del FC Barcelona dio la cara después de vivir quizá su peor noche como jugador del primer equipo del Barça.

Cubarsí reflexionó que "una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado".

El defensa, de todos modos, no se rinde y afirmó que "aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado.".

El del Estanyol finalizó señalando que irán al Metropolitano "adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos".

Cubarsí fue expulsado al borde del descanso y tuvo la mala suerte de que la acción de la falta acabó con un golazo de Julián Álvarez por toda la escuadra.

El defensa se marchó con muchas dudas del campo y quiso revisar sobre el césped por televisión la jugada, si bien tuvo que hacerlo ya en el vestuario. Cubarsí era el último hombre, pero también es cierto que Giuliano Simeone no tenía el total control del balón.

Una acción interpretable, pero ante la que el propio Cubarsí quiso pasar página y su cometido es animar a sus compañeros ya que no podrá participar por sanción en el partido de vuelta del Metropolitano.